Meer straatroven op IJburg: zowel dader als slachtoffer vaak tiener

IJburg. Beeld Koen van Weel/ANP

De straatroven vonden onder andere plaats in het Diemerpark, de Zwanebloemlaan en de Frans Dietrich Kahlenbergstraat. Het lijkt erop dat de overvallers het vooral gemunt hebben op telefoons, laptops en AirPods. In veel gevallen waren zowel de slachtoffers als de daders tieners.

Maandag werden twee jongens van 14 en 16 jaar opgepakt op verdenking van een straatroof die afgelopen vrijdag plaatsvond. Vorige maand werden er vier jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar opgepakt voor een straatroof waarbij messen werden gebruikt werden. De jongens bekenden meteen na de arrestatie.

Ter hoogte van winkelcentrum IJburg heeft de politie elektronische borden langs de weg geplaatst. ‘Snel gezien is snel gejat’, staat erop. Daarmee wordt bedoeld dat je waardevolle spullen -zoals je telefoon- het best uit het zicht kunt houden als je over straat gaat. Afgelopen vrijdag organiseerde de politie een voorlichtingsmiddag met meer van dit soort tips en voor vragen uit de buurt.

Onderzoek

Volgens een woordvoerder is de politie bezig met een onderzoek en analyse. Dat zal zo’n twee weken duren. Daarin wordt gekeken naar het verband tussen de verschillende straatroven. Naar aanleiding van het onderzoek wordt bepaald hoe het probleem het best aangepakt kan worden.

Ondertussen proberen buurtbewoners elkaar te helpen met buurtpreventiegroepen. Ze wisselen tips uit over waar je op moet letten en laten het weten als ze iets verdachts hebben gezien. Elske (39) zit sinds kort in zo’n Whatsappgroep. “Het is lastig om echt te zeggen waar je op moet letten, want je wil mensen niet over één kam scheren. Soms heb ik het gevoel dat zo’n groep alleen maar voor meer angst zorgt. Dat komt ook omdat we niet heel veel informatie krijgen over de incidenten. Je hoort verhalen over messen en zelfs pistolen, maar dat kunnen ook roddels zijn.”