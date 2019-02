Meer rederijen laten passagiersterminal links liggen

Eerder vertrokken de rederijen MSC en Cruise & Maritime Voyages met slaande deuren uit Amsterdam vanwege de plots door de gemeente ingevoerde toeristenbelasting.



Moedermaatschappij Carnival van P&O en Cunard - ook bekend van rederijen als Holland America Line, Costa en Aida - heeft veertien aankomsten geannuleerd. Het gaat om tien aankomsten in 2019 en vier in 2020.



Pikant: de cruiseschepen wijken uit naar IJmuiden, dus de toeristen komen waarschijnlijk toch naar de stad.



Hoge kostenpost

Als reden voor het vertrek noemt Carnival uitdrukkelijk de nieuwe toeristenbelasting. Deze met ingang van dit jaar ingevoerde belasting van 8 euro per persoon is kennelijk als een verrassing gekomen voor de rederijen, die hun komst naar Amsterdam vaak al jaren tevoren plannen.



Het gaat om relatief grote schepen van rond de 2000 en 3000 passagiers, dus met 8 euro per passagier loopt dat aardig in de papieren. Omdat dertien schepen na aankomst in Amsterdam pas de volgende dag zouden vertrekken, kwamen de kosten zelfs op 16 euro per persoon.



Alsnog naar Amsterdam

Carnival merkt fijntjes op dat de stad Amsterdam zeer in de smaak valt bij haar gasten en dat deze 'experience' nu wordt aangeboden via IJmuiden, want naar die haven wijken P&O en Cunard uit.



Veel passagiers zullen dus alsnog met een excursie naar Amsterdam komen, maar dan per touringcar en niet als voetganger vanaf de passagiersterminal PTA achter Centraal Station.