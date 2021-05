Meer prikken in Amsterdam, problemen met afspraak inplannen

Amsterdam heeft momenteel vier priklocaties. Beeld Jakob van Vliet

Deze week gaan er in Amsterdam 42.000 coronaprikken doorheen, vanaf volgende week zijn dat er 67.000, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse GGD. Met de extra doses komen er ook meer tijdslots vrij en kunnen gegadigden sneller terecht.

Amsterdam heeft momenteel vier priklocaties: de Rai (Zuid), sportcentrum Caland (Nieuw-West), de NDSM Loods (Noord) en Afas Live (Zuidoost). De capaciteit is groot genoeg om meer dan 100.000 doses per week weg te werken, aldus de woordvoerder, maar zoveel prikken worden de stad niet toebedeeld.

Amsterdammers die wel al aan de beurt zijn maar niet willen wachten totdat er plek is in de stad, kunnen er bij het maken van hun afspraak voor kiezen om naar nabijgelegen gemeenten te gaan.

Geen plek in eigen gemeente

Het maken van afspraken gaat de afgelopen dagen soms moeizaam vanwege drukte bij het reserveringssysteem van koepelorganisatie GGD Ghor.

Door heel Nederland melden mensen dat als zij online een afspraak proberen te maken, zij alleen de optie krijgen om naar een gemeente ver buiten hun woonplaats te gaan. Volgens een woordvoerder betekent dit niet dat er geen plek is in een gemeente, maar dat te veel mensen tegelijkertijd een bepaalde locatie aanklikken.

Voor iedereen die bezig is een afspraak in te plannen, legt de woordvoerder uit, worden drie verschillende prikmomenten vastgehouden. Pas als iemand een keuze heeft gemaakt, komen de overige twee opties weer beschikbaar voor een ander. Het verversen van de pagina of terugkomen op een later moment zou er daarom voor moeten zorgen dat een bepaalde gemeente ineens wel weer tot de opties behoort.

9,2 miljoen prikken

In Nederland zijn tot nu toe meer dan 9,2 miljoen prikken gezet, zo is te zien op het Coronadashboard. Maandag werd bekend dat mensen met de geboortejaren 1979 en 1980 aan de beurt zijn om online een afspraak in te plannen. Wie dat liever telefonisch doet, moet de officiële uitnodiging van het RIVM afwachten.