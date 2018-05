Meer poffertjes, maar minder sokken op markt

In 2008 waren het er 110, nu telt de gemeente volgens het CBS al 225 eetkramen. Ook landelijk is het aantal marktverkopers van onder andere snoep, noten, groente en kaas gegroeid, met ongeveer een derde. Nederland telt nu ruim vierduizend markthandelaren.



Het Amsterdamse aandeel in de marktfoodbranche is gegroeid van 3,7 procent in 2008 tot 5,6 procent in 2018. Het gaat niet alleen om kramen die daadwerkelijk in de plaats staan, maar om de vestigingsplaats van de kraam. Hoewel dat in Amsterdam vermoedelijk wel vaak hetzelfde is.



Minder non-food

Terwijl er steeds meer plekken zijn op de markt om te eten, neemt het aantal uitbaters van non-food kramen af met zo'n twintig procent. Iets hoger dan het landelijk gemiddelde van ongeveer vijftien procent. En dat zorgt er in totaal voor dat er minder gevestigde marktkramen zowel in Amsterdam als de rest van Nederland zijn dan voorheen.



Een andere gemeente die relatief veel marktkramen heeft is Bunschoten. Daar zitten veel vishandelaren die vanaf daar met hun kibbeling door heel Nederland op de markt staan.



Amsterdam heeft de meeste marktvestigingen (1025) in 2018, gevolgd door Den Haag (530), Rotterdam (495) en Bunschoten (230). In 2008 stond Amsterdam nog op de vierde plek.



In januari van dit jaar kondigde wethouder Udo Kock aan dat de gemeente zich meer in het marktbeleid gaat mengen om leegstand van de kramen tegen te gaan.