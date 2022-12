Méér plekken op populaire scholen bij loting door nieuwe afspraken tussen schoolbesturen

De 23 schoolbesturen van Amsterdamse middelbare scholen gaan voortaan samenwerken in plaats van concurreren. Door de handen ineen te slaan willen ze het lerarentekort tegengaan én ervoor zorgen dat meer kinderen kunnen worden ingeloot bij de middelbare school van hun keuze.

Voor de komende loting komen er 250 extra plekken bij op de populairste middelbare scholen. Daarmee wil de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo het aanbod van de Centrale loting en matching beter laten aansluiten bij de vraag. En in een poging het lerarentekort aan te pakken, willen schoolbesturen voortaan samenwerken door de arbeidsvoorwaarden onderling gelijk te trekken.

Het zijn de eerste stappen van de vele veranderingen, die de interimvoorzitter van de Osvo, Rick Steur, opnoemt. Steur is de tijdelijke opvolger van Rob Oudkerk, die vorig jaar vertrok. Onder bewind van Steur gaan de schoolbesturen gezamenlijk een transitie aan: de 23 Amsterdamse schoolbesturen hebben ingestemd de handen ineen te slaan om het onderwijs in de stad te verbeteren.

“We gaan ons richten op vraag en aanbod in de stad, de loting en matching en op het lerarentekort; daar ligt onze focus de komende tijd,” aldus Steur.

Over die punten is al jaren veel te doen in de stad. De loting en matching is een jaarlijks terugkerend euvel doordat veel kinderen niet op hun school van voorkeur worden ingeloot. VU-hoogleraar Bas van der Klaauw analyseert het lotingssysteem al sinds 2015 en concludeerde dit jaar dat het aanbod op scholen niet meer overeenkomt met de vraag. Vooral havo/vwo’ers grijpen vaak naast hun eerste keuze: slechts 66 procent van de groep 8-leerlingen met een havo/vwo-advies kwam dit jaar op hun eerstevoorkeursschool, terwijl dat in 2019 nog 81 procent was.

Eilandjes

De 250 extra plekken zijn havo/vwo-plekken op onder andere het Metropolis Lyceum, een nieuwe daltonschool in Noord en Alasca in Zeeburg. De maatregel is een eerste stap in de nieuwe aanpak die de Osvo bepleit.

De schoolbesturen waren tot voor kort allemaal eigen ‘eilandjes’ die met elkaar concurreerden. Wie krijgt de meeste leerlingen? Wie weet zijn lerarenformatie rond te krijgen? En hoe vis je de beste leraren voor je eigen scholen uit de vrijwel lege vijver?

“Voorheen was het: ‘Jouw school heeft genoeg leraren en leerlingen? Dan heb jij geen probleem. Heeft jouw school een tekort? Dan is dat jouw probleem, los het maar op.’ We hebben gestaag een switch gemaakt en zijn het er nu unaniem over eens dat we samen moeten werken,” zegt Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder van het Ir. Lely Lyceum en bestuurslid van Osvo.

Het begint al bij de stagevergoeding. Alle stagiairs krijgen voortaan hetzelfde, ongeacht het schoolbestuur. En ook andere arbeidsvoorwaarden willen de besturen gelijktrekken. Concurreren mag voortaan alleen nog op de inhoud, niet middels de arbeidsvoorwaarden. Ook gaan besturen samen nadenken over een oplossing om de kansengelijkheid in de stad te bevorderen.

Het klassieke systeem met één leraar per klas is nu al niet meer haalbaar. Het Amsterdamse voortgezet onderwijs komt nu al honderden leerkrachten tekort, vooral in Noord en Nieuw-West, waardoor lessen uitvallen of hele vakken niet meer kunnen worden gegeven. Als er niet op korte termijn iets verandert, verdrievoudigt het huidige tekort van net geen 340 fte in heel Amsterdam naar 942 fte in 2029.

Minder stress door school

“Nu hebben leerlingen 36 uur per week les en doen we ons best om voor elk uur een bevoegde docent voor de klas te hebben staan,” aldus Rijlaarsdam. Maar dat lukt dus lang niet altijd, wat de kinderen ook weer extra stress oplevert. “De scholieren voelen bewust of onbewust een continue druk.”

Hij noemt het onderwijssysteem zoals dat nu is ingericht ‘een onhoudbare race tegen de klok’ voor zowel leerlingen als leraren. De recente rapporten over het welzijn van scholieren en onderwijspersoneel baren de onderwijzers zorgen. Eerder dit jaar verscheen een verontrustend rapport over het welzijn van Amsterdamse scholieren, waaruit bleek dat een meerderheid van de 47.000 scholieren stress ervaart, een derde psychische klachten heeft en een vijfde serieus heeft nagedacht over suïcide. Meisjes op havo/vwo-niveau ervaren de meeste stress (70 procent) en kampen vaker met psychische klachten (45 procent).

“We willen dat scholieren minder stress ervaren en leraren meer vrijheid krijgen. We weten uit onderzoek dat het werkplezier van leerkrachten hoog is, maar de werkdruk ook,” zegt Rijlaarsdam.

Als het aan de 23 Amsterdamse schoolbesturen ligt, krijgen scholieren daarom voortaan ook les van professionals van buiten het onderwijs. Bevoegde leraren worden dan de ‘hoofddocenten’. Steur: “Met het huidige personeelstekort in alle sectoren zijn we het verplicht aan de stad en aan de jongeren om andere onderwijsvormen te verkennen en uit te proberen.”

Minder politiek

“We hebben werkgroepen gemaakt in alle windrichtingen van de stad,” vervolgt Steur. “Besturen gaan samen om tafel. We hebben de eerste stappen gezet: we willen het allemaal. Ik denk dat dat de grootste stap is die we in zo’n korte tijd met z’n allen hebben gezet.”

Zowel Rijlaarsdam als Steur benadrukken dat de transitie tijd kost. “We weten ook dat er ouders en kinderen zijn voor wie dit allemaal te laat komt, daar zijn we ons bewust van, maar we moeten ergens beginnen.”

De transitie vindt tegelijk plaats met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. De Osvo is op zoek naar iemand met een groot netwerk. Steur: “We willen een kennisnetwerk worden voor scholieren, verbindingen leggen met andere sectoren. We hebben iemand nodig met dat profiel.”