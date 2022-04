Meer personeel in de horeca, maar nog geen hosannastemming in Amsterdam

De horeca in Amsterdam ziet de omzet groeien, maar kampt daardoor ook nog steeds met een tekort aan personeel. Beeld ANP

Volgens ABN Amro zijn er afgelopen maart veel meer mensen begonnen in de horeca dan dat er stopten. Dat maakt de bank op uit de loonstortingen op de rekeningen van hun klanten vanuit de horecabedrijven. Waar afgelopen maart 32 procent van het horecapersoneel de sector verliet, kwam er nu juist 42 procent bij. Het gaat om landelijke cijfers; Amsterdamse cijfers zijn er niet.

Wel waarschuwt de bank ervoor dat nog niet het peil van vóór corona is bereikt: de personeelsbezetting lag op eind maart 2022 op 96 procent van die van eind maart twee jaar eerder.

Maar duidt dit op een voorzichtige vermindering van het personeelstekort in de horeca? De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland herkent het beeld. Sinds maart zit de loop er weer in: waar de horeca in februari gemiddeld 30 procent bezet was, ging het in maart al om 51 procent. Het betekent dat er meer personeel nodig is. Dat de coronamaatregelen opgeheven zijn, zorgt ervoor dat personeel sneller terug wil naar de horeca.

Veel Amsterdamse horecaondernemers zien personeel terugkomen dat eerder in coronatijd bij de GGD werkte, in een prikstraat of op de afsprakenlijn. Die mensen hebben ervoor gekozen om hun contract daar niet te verlengen en een baan te zoeken in de horeca.

Alleen, zegt woordvoerder Eveline Doornhegge: “Iedere ondernemer die ik spreek, heeft het nog steeds over het personeelstekort.” Er moeten nog steeds zaken eerder dicht, of ze bieden minder tafels aan. Dat er meer instroom is, betekent niet dat de arbeidstekorten verdwenen zijn. Bij verschillende ondernemers is er geen hosannastemming.

Keukenpersoneel

Maarten Melo van Café Piet de Gruyter aan het Van Limburg Stirumplein (West) ziet een kleine, nieuwe groep sollicitanten: mensen die normaal op kantoor werkten, maar door de lockdown thuis zaten en nu het roer omgooien. “We kregen een IT’er die in een isolement zat en nu juist werk wilde waar hij continu mensen kon ontmoeten.”

Dat geldt dan misschien nog voor de bediening, maar qua keukenpersoneel blijft het een drama, zegt mede-eigenaar Arjen Heij van Eddy Spaghetti aan het Krugerplein (Oost). Hij blijft maandag en dinsdag voorlopig dicht en werkt zelf veel in de keuken. “We moeten nog steeds de eindjes aan elkaar knopen.”

Ook Melo blijft om die reden in elk geval in mei maandag en dinsdag dicht. Hij overweegt het personeel loonsverhoging te geven en het keukenpersoneel in de weekenden misschien meer te betalen.

Sollicitanten in de horeca zijn ook mondiger geworden, nu ze bij de GGD en in andere sectoren meer geld hebben verdiend voor (vaak) minder zwaar werk. De cao-lonen in de horeca zijn deze maand weliswaar met 3,4 procent gestegen, maar dat wordt vaak nog niet voldoende geacht. Wie in de horeca 12 euro per uur verdiende, kon bij de GGD 18 euro per uur vangen, zo gaven uitzendbureaus donderdag aan in het AD.

Italiaans spreken

Het Italiaanse restaurant A Tavola aan het Kadijksplein in het centrum - nu ook nog twee dagen per week dicht - zou die groep graag tegemoet willen komen, maar heeft slechts een beperkt budget. De zaak werkt nu met Italiaans personeel dat voor beperkte tijd in Nederland woont. ‘Als het zo doorgaat, moeten we meer dagen dicht’, aldus coördinator Giuseppe Mazziotta.

Hij zoekt heel specifiek personeel, want het volledige keukenpersoneel én de eigenaar spreken enkel Italiaans. Het restaurant heeft moeite het hoofd boven water te houden als het om de lunch gaat. Reserveringen zijn niet meer mogelijk. Als je binnen zit, komt er iemand met de stofzuiger voorbij. “Het is ingewikkeld: we willen geen gasten wegjagen, maar we promoten het ook niet.”

Café House of Watt aan de James Wattstraat in Oost vangt het personeelstekort op door zich vooral te focussen op borrels, feestjes en vergaderingen. “Als er komende zondag geen reservering staat, ben ik liever dicht,” zegt eigenaar Thomas Reekers. “Zo heb ik meer mensen op de momenten dat het écht druk is.”

Met Koningsdag mag zijn personeel daarom ook feestvieren. “Wij hoeven niet als een malle bier te verkopen.”