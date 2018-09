Meer passagiers voor luchthaven Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen lieten de afgelopen zes maanden grotere vliegtuigen van en naar de luchthaven vliegen, die vaak ook voller zaten. Daardoor nam het aantal passagiers harder toe dan het aantal vliegbewegingen.



In totaal deden in de eerste zes maanden van het jaar 34 miljoen passagiers Schiphol aan. Dat is 5,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal vliegbewegingen steeg met 1,1 procent tot 242.343. De hoeveelheid luchtvracht die via het vliegveld werd vervoerd daalde, met 2,6 procent tot circa 844 ton.



De Schiphol Group, die ook Rotterdam The Hague Airport en een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport bezit, zag de omzet met 2,2 procent oplopen tot 714 miljoen euro. Ook de kosten stegen, omdat door de toegenomen drukte extra maatregelen nodig waren om alle passagiersstromen in goede banen te leiden. De winst daalde daardoor met 2 procent tot 115 miljoen euro.