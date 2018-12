Meer parkeervergunningen voor Amsterdamse scholen

Wethouder Sharon Dijksma (verkeer) en Marjolein Moorman (onderwijs) schrijven in een brief aan de gemeenteraad dat ze tijdelijk meer parkeervergunningen aan scholen gaan verstrekken.



Tijdelijke oplossing

Veertig procent van de leraren (zowel op basisscholen, als op middelbare scholen en in het speciaal onderwijs) komt van buiten de stad. Schoolbesturen klagen dat zij nauwelijks nog leraren binnen kunnen houden omdat ook buiten Amsterdam een lerarentekort is. Wie niet meer makkelijk de stad in komt, kiest dan makkelijker voor een baan in de buurt, is de gedachte.



Inmiddels heeft elke school in de stad gemiddeld twee leraren te weinig. Scholen kunnen maximaal twee vergunningen aanvragen. Overigens zijn de vergunningen een tijdelijke oplossing. Ze zijn slechts een jaar geldig.



Elektrische fietsen

Voor Noord, waar sinds juli op veel plaatsen moet worden betaald voor parkeren, geeft de gemeente aan scholen parkeermaandkaarten tot 1 februari uit. Dat kost de stad 30.000 euro.



Uiteindelijk is het plan om forenzen vooral met de trein of de elektrische fiets te laten komen.