Meer OV is urgent, maar het blijft bij woorden

De noodzaak is er. Vraag maar aan de IJburgers, in de propvolle tramlijn 26 van en naar het eiland, die bovendien vaak uitvalt. Of aan de bewoners van Nieuw-West, die tijdens de spits alleen als haringen in een ton in ringlijn 50 passen.



En aan de ouderen in Buitenveldert, die steeds verder moeten lopen naar de bushalte. Over de urgentie is iedereen het eens: Amsterdam groeit de komende jaren door naar een miljoen inwoners maar de groei van het openbaar vervoer blijft daar ver bij achter.