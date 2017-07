Meer opvangplekken voor dakloze gezinnen

De gemeente heeft ingestemd met een actieplan voor gezinnen die dakloos zijn of dit dreigen te worden. In Amsterdam lopen 960 gezinnen het risico om dakloos te worden.



Naast het aantal opvangplekken, wordt ook de begeleiding van dakloze gezinnen verhoogd van drie naar vijf uur per week. Het is de bedoeling dat op deze manier geen kinderen op straat komen te staan of in de opvang belanden. Daarnaast is een uitgangspunt veiligheid en stabiliteit voor alle betrokken kinderen.



In juni maakte het college al bekend vijfenveertig tijdelijke noodopvangplekken voor gezinnen te openen.



De vraag naar noodopvang voor dakloze gezinnen is in 2016 met 30 procent gestegen ten opzicht van 2015. In 2016 maakte 217 dakloze gezinnen met in totaal 374 kinderen gebruik van de noodopvang.



Wachtlijst

De uitstroom naar maatschappelijke opvang of een eigen woning is gedaald in 2016. Gemiddeld verbleven gezinnen elf maanden in de noodopvang. In 2015 was dit nog acht maanden. De wachtlijst voor gezinnen om in een traject in de maatschappelijke opvang te komen is gegroeid. Dit betekent dat zij langer moeten wachten in de noodopvang.



Daarnaast vertrekken minder gezinnen uit de noodopvang, omdat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan de toegangscriteria voor maatschappelijke opvang, geen urgentieverklaring krijgen voor een woning of omdat zij zelf geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden.



De belangrijkste risicofactoren voor dakloosheid zijn eenouder gezinnen, toenemende en problematische schulden en problemen in de relationele sfeer. Vaak worden gezinnen die dakloos worden in eerste instantie in hun eigen netwerk opgevangen. Als dat niet meer kan komen zij in de noodopvang terecht.