Meer muggen door warme lenteweer: wat doe je ertegen?

Sporten, alcohol nuttigen of citroensap drinken. Volgens bioloog Arnold van Vliet heeft het allemaal weinig effect. "Muggen komen af op de lichaamsgeur. Die wordt bepaald door de bacteriesamenstelling van je huid. Het heeft niets met stinken of zweetlucht te maken. Je kan er weinig aan doen. Ook douchen werkt niet."



Wil je muggen echt te slim af zijn moet de oplossing toch echt elders worden gezocht, zegt ecoloog Jan Buijs van de GGD. "Men zou zich minder moeten richten op de vliegende mug. Het gaat erom dat je kijkt waar de larven zich ontwikkelen."



Boosdoener

Muggenvrouwtjes hebben bloed nodig om eitjes te maken, en die leggen ze uitsluitend in stilstaand water. Vaak is een laag water in de bergruimte de boosdoener. Daar kunnen muggen ongestoord eitjes leggen.



"Zorg dat er geen water in emmers staat en dat de dakgoot watervrij is. Als je een vijver hebt, zorg ervoor dat er genoeg andere waterbeestjes aanwezig zijn die de muggen kunnen opeten," zegt Buijs.



Kruipruimte

Een hor plaatsen voor de deuren en ramen moet de meeste muggen buitenhouden. "Werkt dat niet, en heb je in de winter ook last van muggen, dan is dat een goede indicator om eens in de kruipruimte te kijken. Dan is er waarschijnlijk water aanwezig onder het huis. Probeer dat op te lossen, wellicht met hulp van een bouwkundige."



Daarmee los je overigens meer op dan een muggenprobleem, zegt Buijs. "Door een waterprobleem in de kelder op te lossen voor kom je ook schimmelvorming en energieverlies."