Meer mensen met overgewicht, maar niet in Amsterdam

De groep mensen die tevreden is met hun gewicht slinkt naarmate hun gewicht toeneemt Tanja Traag, CBS

"Dat is opmerkelijk," vindt Tanja Traag, socioloog en werkzaam bij het CBS. "De groep mensen die tevreden is met hun gewicht slinkt naarmate hun gewicht toeneemt. Toch blijft de hoeveelheid mensen die zegt blij te zijn met hun gewicht, ook als ze obesitas of zelfs morbide obesitas hebben, te groot om te verwaarlozen."



Al is de vraag wanneer iemand precies tevreden is, nog niet beantwoord, voegt de socioloog eraan toe. "Daar heeft het CBS geen onderzoek naar gedaan. We weten niet of die dertig procent zichzelf perfect vindt, mooi of zichzelf slechts accepteert."



Minder overgewicht Amsterdam

In tegenstelling tot de landelijke trend is in Amsterdam het aantal kinderen met overgewicht juist afgenomen. Sinds 2012 is het aantal te zware Amsterdamse kinderen tussen de nul en achttien jaar met twaalf procent gedaald, maar nog altijd kampt bijna twintig procent van de minderjarigen met overgewicht.