Meer meldingen van schimmeloverlast in Amsterdam, en dit is pas het begin

Zo voorkom je een schimmelprobleem in huis

Om schimmels te voorkomen, is het belangrijk om de verwarming niet te laag zetten. “Het is heel begrijpelijk dat mensen minder stoken vanwege hogere kosten en een raampje minder openzetten,” zegt Elmar van den Berg van stichting !Woon. “Maar in combinatie met slechte isolatie is dat funest. Probeer niet onder de 19 graden te zitten.” Ook tochtstoppers bij binnendeuren zijn af te raden.

Daarnaast is een ventilatierooster of klapraam aan te raden. Cruciaal, want met een half uur per dag je raam open, kom je er niet. Van den Berg: “Ventileren moet echt de hele dag door. Daarnaast is het goed om dagelijks te luchten.” In kleine badkamers kan een mechanische afzuiging fijn zijn, zodat – zodra je het licht uitdoet – een ventilator gaat draaien die het vocht wegtrekt. En vooral, zegt Van den Berg, moeten woningen beter geïsoleerd worden – een tip waar je als huurder helaas niet veel aan hebt.

Dat alles kost meer energie, maar is het volgens Piké waard. “Schimmel is organisch, het leeft en groeit,” zegt hij. “Dat kan heel snel gaan, wel tientallen centimeters per week. Voor je het weet gaat het van kwaad tot erger: ontzettend ongezond.”