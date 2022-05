‘Meer meldingen van needle spiking in Amsterdams nachtleven’

Beeld ANP / ANP

De politie bevestigt tegenover NOS Stories dat een ‘handvol meldingen’ bekend is. Een volledig beeld van de cijfers ontbreekt, omdat ‘drogeren’ geen aparte categorie is in de politiesystemen. Eerder zei de politie nog dat het fenomeen, dat ook wel ‘needle spiking’ wordt genoemd, hier niet echt voorkomt.

In het Verenigd Koninkrijk werd al opgeroepen tot een boycot van nachtclubs in wel dertig steden, nadat meerdere vrouwen slachtoffer werden van needle spiking. Volgens de Britse krant The Guardian waren er in oktober 2021 al honderden gevallen bekend. Veel vrouwen deelden hun verhaal op sociale media en lieten de blauwe plekken en wondjes zien die ze eraan overhielden.

Avondje uit in Amsterdam

Volgens NOS Stories maakten drie jongeren, twee mannen van 19 en een vrouw van 21 jaar, dit jaar na een avondje uit in Amsterdam melding van drogering met een injectienaald.

Eerder bevestigde de politie al dat een 22-jarige vrouw eind november met een injectienaald werd gedrogeerd tijdens het uitgaan. Zij zakte naar eigen zeggen in elkaar en kwam terecht bij de spoedeisende hulp. Enkele dagen later verscheen er een blauwe plek op haar bovenbeen, volgens haar huisarts hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een injectie met een naald.

Naar aanleiding van dit verhaal ontving NOS Stories meerdere signalen over drogering met een naald. Minimaal drie slachtoffers zijn naar de politie gestapt. Een van hen voelde dat hij tijdens het uitgaan geprikt werd; een ander werd plots wazig voor de ogen en vond de volgende ochtend een prikgaatje in haar nek. Zij werd ook beroofd. Eén van de drie aangiftes leidde tot nu toe tot een politieonderzoek, waarbij de camerabeelden van de club werden opgevraagd.