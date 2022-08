Meer meldingen van discriminatie in Amsterdam, en vaak op de werkvloer

Hui Hui Pan van Pan Asian Collective (l) maakte destijds bezwaar tegen het carnavalslied 'Voorkomen is beter dan Chinezen' van dj Lex Gaarthuis. Beeld ANP / ANP

Uit de cijfers van het jaarlijkse rapport van het MDRA blijkt dat de meeste mensen zich melden na discriminatie op de werkvloer. Meer dan 40 procent van de incidenten vond hier plaats. Er werd daar gediscrimineerd op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst, aldus het MDRA.

Eerder analyseerde het meldpunt al dat 70 procent van de onderzochte organisaties uit de regio Amsterdam discriminatiemeldingen niet adequaat afhandelt. MDRA roept bedrijven op om ‘aanvullende interventies’ te nemen om discriminatie te bestrijden.

Stijgende trend

In 2021 werden in totaal 802 meldingen ingediend bij het meldpunt. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de 1309 meldingen in 2020, maar het grote aantal had toen vooral te maken met ‘bulkmeldingen’: over één specifiek voorval. Dat ging toen met name over het coronalied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat dj Lex Gaarthuis destijds draaide op Radio 10.

Kijkend naar de afgelopen vijf jaar concludeert de organisatie dat er een ‘stijgende trend’ is. In 2017 werden 684 meldingen gedaan, terwijl het in 2018 en 2019 circa 590 meldingen waren. De organisatie schrijft in het rapport graag bekender te willen worden, om zo te kunnen werken aan een ‘hogere meldingsbereidheid’.

Het grootste deel van alle meldingen (345) werd gedaan door Amsterdammers die werden gediscrimineerd op basis van herkomst of huidskleur, direct gevolgd door meldingen over seksuele gerichtheid (310). Verder ontving het meldpunt ook relatief vaak klachten over antisemitisme (82) en andere religies (28). Het aantal meldingen bedreiging nam voor het derde jaar op rij toe. In 2020 werden 107 meldingen gedaan, het afgelopen jaar waren het er 2021. Het aantal meldingen van geweld daalde van 45 naar 27.

Veel meer dan landelijk gemiddelde

Uit alle cijfers blijkt dat het meldpunt in Amsterdam tweeënhalf keer zoveel meldingen kent als het landelijk gemiddelde. Het meldpunt is de officiële antidiscriminatievoorziening namens de overheid en heeft als belangrijkste taak om bijstand te verlenen aan burgers die met discriminatie in aanraking komen.

In 2021 vroeg de helft van het aantal meldingen om deze bijstand. Slachtoffers kregen psychosociale opvang en het meldpunt voerde bemiddelingsgesprekken met degene die discrimineerde.