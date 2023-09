Meer luchtvervuiling en geluidsoverlast: vooral onlangs gebouwde huurwoningen in Amsterdam scoren slecht op leefomgeving

De komende jaren worden er binnen bestaand stedelijk gebied veel woningen bijgebouwd. Daar zit wel een mogelijk gevaar aan, onthulde onderzoek van de UvA onlangs: in Amsterdam scoren vooral recentelijk gebouwde particuliere huurwoningen slechter op leefomgeving dan koopwoningen.

Maakt het in de metropoolregio Amsterdam voor je gezondheid en de omgevingskwaliteit uit of je in een huur- of koophuis woont? Die vraag stond centraal in een tweejarig, recentelijk gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, een samenwerking tussen de UvA, GGD Amsterdam, de gemeente, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Stichting De Gezonde Stad, dat werd gefinancierd door het Kenniscentrum Ongelijkheid.

Uit het onderzoek blijkt dat particuliere huurders in recentelijk gebouwde nieuwbouwwoningen wat betreft omgevingskwaliteit slechter scoren dan corporatiehuurders, en dat huurders in algemene zin slechter scoren dan kopers. Daarbij is gekeken naar de blootstelling aan luchtvervuiling, geluidsoverlast, groenvoorzieningen en hittestress.

Minder goede plekken

Vooral bij particuliere huurwoningen die na 2010 zijn neergezet, worden de bewoners aan meer stikstofdioxide en omgevingsgeluid blootgesteld dan bij dezelfde soort woningen die in de 10 jaar daarvoor zijn neergezet.

Dat komt in grote mate door de bouwlocaties: in de regio gaat het om woningen in de buurt van bijvoorbeeld Schiphol, en in Amsterdam om woningen in bestaand stedelijk gebied langs het spoor of de A10.

Daarbij moet worden aangetekend dat er sowieso relatief meer huurwoningen in Amsterdam worden gebouwd en in de regio meer koopwoningen. Als je puur naar omgevingskwaliteit kijkt, is het daarom logisch dat huurders slechter af zijn: in Amsterdam is de lucht vervuilder en is er meer geluidsoverlast dan in de regio. “Maar,” zegt UvA-hoofdonderzoeker Wouter van Gent, “uit andere modellen blijkt dat ook in de regio huur op minder goede plekken staat dan koop.”

Aangename zijde

Volgens Fred Woudenberg, hoofd leefomgeving bij de GGD, laat het onderzoek zien dat de overheid goed moet nadenken over de eisen aan woningen en daarbij rekening moet houden met de locatie. Hij maakt zich vooral zorgen over geluidsoverlast. Alle nieuwe huizen moeten een ‘stille zijde’ hebben, maar aan die vereiste wordt volgens hem steeds vaker zeer minimaal invulling gegeven met een kunstmatige constructie. “Voor de gezondheid is het essentieel dat je een aangename zijde in je woning hebt.”

Toch is Woudenberg geen tegenstander van bouwen in bestaand stedelijk gebied, oftewel verdichting. Ook niet als je puur kijkt naar de effecten op gezondheid: mensen pakken sneller de fiets, voorzieningen zijn nabij, en hij constateert dat de luchtkwaliteit in Amsterdam aan het verbeteren is. “Maar er moeten vooral rond geluidsoverlast écht nog flinke stappen gezet worden en dat moet eerlijk verdeeld worden.”

Meer medicijnen

Een van de aanbevelingen uit het rapport is dan ook dat als er in een bepaald gebied gebouwd wordt, de verdeling tussen koop en huur geografisch gemengd moet zijn. Van Gent wijst op de nieuwbouw bij het Funenpark. “Daar heb je aan het spoor een ring van huurwoningen, die als een geluidsmuur dienen voor de koopwoningen die daarachter gebouwd zijn. Je kunt je afvragen of dat wenselijk is.”

Uit het onderzoek komt ook een sterk verband – dat al langer bekend was – naar voren tussen woningmarktpositie en gezondheid. Zo blijkt dat corporatiehuurders meer medicijnen gebruiken voor longziekten, en meer hart- en vaatziekten en slaapproblemen hebben dan kopers.

Dat verschil lijkt echter vooral voort te komen uit sociaal-economische factoren, en er kon niet met data onderbouwd worden dat de omgeving van de woning daar een grote rol in speelt. Die kwestie vraagt om meer onderzoek.

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.