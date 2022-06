Meer kantoorruimte in Amsterdam, maar ook leegstand stijgt opnieuw

De komende jaren moet er vanwege de 'aantrekkende vraag' zo'n 125.000 vierkante meter per jaar worden opgeleverd. Beeld Getty Images

Het aantal leegstaande kantoren in Amsterdam is toegenomen. In totaal nam de leegstand met zo’n 60.000 vierkante meter vloeroppervlak toe. In totaal staat 6,4 procent van de totale oppervlakte leeg. Vorig jaar was dit nog 5,6 procent.

Een belangrijke reden voor de toename zijn de nieuw opgeleverde projecten uit 2021 die nog niet zijn verhuurd. Vooral rond Amstel III (met ongeveer 71.000 vierkante meter), Sloterdijk en de Zuidas zijn de meeste leegstaande kantoorruimtes te vinden. Op Lelylaan bij het World Fashion Centre is de leegstand met 18 procent het hoogst, al nam deze vorig jaar wel iets af.

Tegelijkertijd neemt de totale kantorenvoorraad in de stad wel toe. Naar verwachting wordt er dit jaar zo’n 230.000 bruto vloeroppervlakte ofwel nieuw ofwel gerenoveerd opgeleverd. Onderdeel daarvan zijn de City Campus op Oosterdokseiland (het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com), de herontwikkeling van het Tripolis-Park en de uitbreiding van WTC Tower Ten op de Zuidas.

De komende jaren moet er vanwege de ‘aantrekkende vraag’ zo’n 125.000 vierkante meter per jaar worden opgeleverd, schrijft de wethouder - al zitten daar ook kantoorpanden tussen die nu in renovatie zijn of complexen die in aanmerking komen voor sloop-nieuwbouw.

Wethouder Mbarki gaat er daarnaast vanuit dat de leegstand dit jaar nog stijgt, maar daarna langzaam afneemt. Veel bedrijven durfden tijdens de coronacrisis geen kantoorpanden te huren, maar die huiver wordt minder, zo constateert hij. Ook is de leegstand nog lang niet zo hoog als tien jaar geleden, toen deze bijna 14 procent was.

Tegelijkertijd waarschuwt de wethouder voor onzekere marktomstandigheden. Ook is het ‘nog niet mogelijk uitspraken te doen over het exacte effect’ voor de kantorenmarkt door het toegenomen hybride werken.