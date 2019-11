Meer kades in slechte staat, parkeren niet meer mogelijk

De tien kademuren die dringend toe zijn aan renovatie. Beeld Gemeente Amsterdam

Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (water) donderdagmiddag in een brief aan de raad.

Voor de zomer is een actieplan vastgesteld waarin Dijksma aankondigde dat tientallen kilometers kademuur en oever geïnspecteerd gaat worden. De afgelopen decennia zijn deze bouwwerken alleen onderhouden als ze gebreken vertoonden, waardoor de hoeveelheid achterstallig onderhoud inmiddels enorm is. Op de tien kades die Dijksma nu laat ontruimen, zijn scheuren gezien door duikers. De schade is niet zo groot dat de straten langs de kade afgesloten worden, zoals dit voorjaar nodig was op diverse locaties.

Wel worden in totaal omstreeks 135 parkeervakken (tijdelijk) opgeheven om de kadeconstructie te ontlasten. Bij de Houtmankade en de Prinsengracht worden ondersteunende constructies geplaatst die de kades overeind moeten houden.

300 miljoen voor renovaties

Dijksma herhaalt in haar brief dat de komende jaren vaker grachten en oevers afgesloten of ontruimd gaan worden, vanwege het achterstallige onderhoud. Dit jaar heeft Amsterdam bijna 300 miljoen euro vrijgemaakt om een fonds te vullen waaruit de renovatie van kades en bruggen de komende jaren betaald kan worden. Dit is overigens te weinig, de wethouder berekende eerder dat er zeker 450 miljoen euro nodig is.