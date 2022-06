Meer ‘jonge huizenkopers’ vragen hypotheek aan

Beeld Richard Brocken/ANP

Volgens een inventarisatie van De Hypotheker is het aantal aanvragen in de groep onder de 35 jaar gestegen met 17 procent. De stijging geldt sterk voor de Randstad: Noord-Holland noteerde een plus van 14 procent.

Het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning steeg met 9,5 procent – minder sterk dus dan in de groep onder de 35. De cijfers duiden er volgens De Hypotheker op dat de oververhitte markt langzaam aan het afkoelen is. Volgens de hypotheekverstrekker liggen de huizenprijzen op dit moment landelijk 2 procent lager dan eind 2021.

Krapte arbeidsmarkt

De gestegen hypotheekrente is een van de oorzaken van de positieve ontwikkeling, zegt Menno Luiten van De Hypotheker. “Hierdoor kunnen huizenkopers minder lenen, maar er is ook een positieve kant. Doordat starters op de huizenmarkt minder concurrentie ondervinden, worden zij minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden.”

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is volgens De Hypotheker een steuntje in de rug. Doordat jonge huizenkopers sneller een vaste baan vinden, wordt hun vooruitzicht op een woning die zij zich kunnen permitteren vergroot.

Gemiddeld 318.000 euro

Volgens Luiten blijft de vraag naar woningen echter groot. “Het gemiddelde hypotheekbedrag in de leeftijdscategorie tot 35 jaar is het afgelopen jaar met 10 procent gestegen. Bij jonge huizenkopers bedraagt een hypotheek op dit moment gemiddeld 318.000 euro.”

Het blijft cruciaal dat starters op de woningmarkt een steuntje in de rug krijgen, zegt hij. “Bestaande maatregelen, zoals de opkoopbescherming, de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers en steun van een aantal gemeenten helpen zeker. Maar overheden zullen hun best moeten blijven doen voor extra mogelijkheden om in te stromen op de woningmarkt.”