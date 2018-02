Meer intercity's tussen Amsterdam en Rotterdam

Op dit moment rijden er vier Intercity's Direct per uur over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Vanaf 9 april rijdt een van die treinen door naar Brussel.



Het plan is om in de dienstregeling voor 2019 vier Intercity's Direct tussen Amsterdam en Rotterdam te laten rijden, plus een snelle Intercity Brussel, waarmee in totaal vijf intercity's per uur over de hogesnelheidslijn gaan rijden.



Snelle trein naar Londen

De NS praat daarnaast met Eurostar over een derde dagelijkse trein naar Londen. In de eerste helft van dit jaar moeten er twee treinen van Amsterdam naar de Britse hoofdstad gaan. Als die rijden, wordt besloten of er inderdaad een derde bijkomt.



Die derde trein moet er extra snel over doen, ongeveer drieënhalf uur in plaats van vier. Om dat voor elkaar te krijgen, mogen reizigers alleen in- en niet uitstappen op Rotterdam Centraal en Brussel Zuid. Daardoor kunnen de beveiligingsmaatregelen in Brussel sneller worden uitgevoerd.