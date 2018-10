Meer inschrijvingen voor Amsterdamse universiteiten

Voorlopige cijfers

Bij de Vrije Universiteit (VU) stonden op 1 oktober 24.432 studenten ingeschreven, wat vergeleken met vorig jaar een groei betekent van 8 procent. Van de 5.300 eerstejaars bachelorstudenten hebben iets meer dan 800 studenten een buitenlandse vooropleiding.



De Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) en de Amsterdamse instellingen maakten dinsdag de voorlopige inschrijfcijfers van het jaar 2018-2019 bekend.



Dat wil zeggen de aantallen in september ingeschreven studenten dat in oktober nog steeds studeert. De definitieve inschrijfcijfers worden begin 2019 bekendgemaakt. De voorlopige cijfers wijken volgens een woordvoerder van het VSNU nooit veel af van de definitieve.



Onderwijstekorten

Ook landelijk steeg het voorlopige inschrijfcijfer in 2018-2019 voor bachelor- en masterstudies met 5 procent, meldt het VSNU. In totaal telt Nederland nu 290.000 universiteitsstudenten. Het percentage internationale studenten is naar verwachting dan 19 procent van het totaal aantal studenten.



De VSNU maakt als kanttekening dat de blijvende groei een positieve ontwikkeling is, maar dat het de universiteiten tegelijk onder druk zet, wijzend op tekorten in het wetenschappelijk onderwijs.



In september trapte op Roeterseiland een week van protest af waarin colleges buiten werden gegeven om aandacht te vragen voor de aanhoudende bezuinigingen en de top van de UvA sloeg in juni in een open brief aan de Tweede Kamer en het kabinet alarm over de 'structurele onderfinanciering van onderwijs en onderzoek'.