Meer incidenten met verwarde personen in Amsterdam

De stijging van incidenten is bij alle eenheden van de politie zichtbaar, met uitzondering van Noord-Holland. Het is niet bekend of ook het aantal mensen met verward gedrag gestegen is.



Amsterdam

In 2017 lag het aantal incidenten in Amsterdam nog op 7131, dat was al een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In 2018 steeg het aantal naar 7760.



Het landelijk gemiddelde steeg met 8 procent. Van 83.602 in 2017 naar 90.605 in 2018. In de afgelopen vijf jaar is het aantal incidenten met verwarde personen landelijk zelfs met 31.011 gestegen. In Amsterdam is de stijging geringer: 1011 incidenten.



Landelijk telefoonnummer

De politie spreekt van een 'zorgelijke trend' en is blij dat de staatssecretaris voor Volksgezondheid (Blokhuis) een landelijk telefoonnummer heeft toegezegd dat burgers kunnen bellen wanneer ze een verward persoon tegenkomen.



