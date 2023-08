Meer hotelovernachtingen dan voor corona, maar toch hebben hotels en attracties het moeilijk

Er sliepen in de eerste helft van dit jaar meer toeristen in Amsterdam dan ooit, maar de toeristenindustrie in de stad profiteert er nog niet van. Vooral het wegblijven van Aziatische bezoekers – met die uit China en ­Japan voorop – hakt erin bij musea en attracties.

Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal hotelovernachtingen in de regio Amsterdam in de eerste helft van dit jaar bijna 5 procent groter dan in dezelfde periode van het precoronajaar 2019.

In totaal boekten bezoekers in het eerste halfjaar van 2023 7,75 miljoen overnachtingen in de stad. Daarvan kwamen er 1,4 miljoen voor rekening van Nederlanders. Daarna tekenden Britten (1,15 miljoen overnachtingen), Duitsers (824.000) en Fransen (481.000) voor de meeste overnachtingen. Vakantieverhuur (Airbnb) is hierbij niet meegerekend.

“Ik betwijfel of die groei deze zomer doorzet,” zegt Remco Groenhuijzen, hotelier en voorzitter van de branchevereniging voor luxehotels in de stad. “In de zomer 2022 was het bezoek al grotendeels hersteld. Het zal best moeilijk worden dat deze zomer te evenaren.” Dat 2019 overtroffen wordt, heeft volgens Groenhuijzen ook te maken met de forse groei van het aantal ­hotelkamers in de stad. “In coronatijd zijn er drieduizend hotelkamers bij gekomen. Die capaciteit wordt meteen ingevuld.”

Prognoses voor 2023 verhoogd

Voor toerismebureau NBTC zijn de cijfers reden de prognoses voor 2023 ‘positief bij te stellen’. “Het toerisme herstelt zich veel sneller en beter dan we hadden verwacht,” zegt Janneke Hendrikx. “In het eerste halfjaar is er enorme groei. Vanuit de meeste landen is het aantal bezoekers hersteld tot op het niveau van voor corona. En qua toeristen uit Duitsland zitten we daar al overheen met bijna zes miljoen bezoekers.”

Het aantal binnenlandse toeristen is ook gegroeid. Hendrikx: “Nederlanders hebben in coronatijd hun eigen land herontdekt en dat is duidelijk blijven kleven.” Over het effect van de regenachtige tweede helft van de zomervakantie kan toerismebureau NBTC nu nog niets zeggen. “Maar dat kan zeker van invloed zijn op vakantieplannen voor volgend jaar. Dat geldt ook voor bosbranden of overstromingen elders in Europa. Het weer is heel belangrijk bij de vakantiekeuze.”

Voor de rest van de Amsterdamse toerismesector lijkt het heel wat minder op te schieten met het herstel van de bezoekersstroom. Het museumbezoek slonk in de eerste helft van het jaar ruim 17 procent, al gaven de grote musea onlangs wel aan dat het vanwege het slechte weer in augustus drukker is geworden. Zo trok het Van Gogh Museum in juli 160.000 bezoekers.

Azië is weg

De toeristische attracties (waaronder rondvaartboten, de Heineken Experience, diamantairs en Madame Tussauds) trokken bijna 15 procent minder bezoekers. “We zitten ongeveer op de helft van het aantal bezoekers in 2019,” zegt Kees Noomen van diamantair Coster Diamonds. “Azië is weg. We hadden vroeger twintig ­Chinese groepen per dag, nu eentje.”

Amsterdam trok in de eerste helft van het jaar 46.000 Chinese en 21.000 Japanse bezoekers, cijfers die ver verwijderd zijn van jaarcijfers van voor corona. In de eerste helft van 2019 trok de regio 127.000 Chinese en 57.000 Japanse bezoekers.

Die achterblijvende ontwikkeling is niet alleen een gevolg van de pas ­onlangs in China opgeheven coronabeperkingen, maar ook van de Russische inval in Oekraïne waardoor het aantal vluchten tussen Azië en Europa is beperkt. Noomen: “De ticketprijzen zijn hoog en er is weinig capaciteit op de vluchten. Ze vlogen voor achthonmderd euro naar Europa, nu voor drieduizend.”

Hij hoopt dat Coster dit jaar zo’n 75 procent van de omzet uit topjaar 2019 haalt. “En dan mogen we onze handen dichtknijpen. Ik zit hier nu 36 jaar en ben best optimistisch over de toekomst. Maar herstel zal lang duren.”

Geen gouden tijden voor hotels

Ondanks het overnachtingsrecord zitten ook de hotels nog in de hoek waar klappen vallen, zegt Groenhuijzen die naast voorzitter van de branchevereniging voor luxehotels ook directeur is van het Mövenpick Hotel in Amsterdam. Het is volgens hem dan ook een misverstand te denken dat hotels nu gouden tijden beleven.

“De buitenwereld ziet de kamerprijs stijgen, maar ik moet nog veel afbetalen aan belastingen, inclusief rente, en de pandeigenaar. We hebben goede bezetting maar halen de marge maar net aan.”

“Ook voor ons zijn de kosten van eten en drinken enorm gestegen. De energieprijzen zijn torenhoog. We vragen 22 euro voor een hamburger, daar schaam ik me bijna voor. Personeel, koks voorop, krijgen we nog steeds niet. Die moeten we inhuren. Onze bar is nog maar tot elf uur open, vroeger tot een uur ’s nachts. Personeel kan door het woningtekort niet meer in de buurt wonen, dus daar heb ik geen personeel meer voor. Dan mis je wel weer twee uur omzet.”