Meer handhavers voor snorfietscontrole

Vanaf juni handhaaft de gemeente actief op het verbod van snorfietsers op fietspaden. Beeld ANP

In de eerste vier dagen dat er actief wordt bekeurd, zijn 219 bonnen uitgeschreven. Of dat veel of weinig is, wil een woordvoerder van verkeerswethouder Sharon Dijksma niet zeggen. “Om te zorgen dat dat zo blijft en om ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedereen zich aan de regels gaat houden, intensiveren we de handhaving vanaf komende week.”

De handhavers richten zich op snorfietsers die op het fietspad blijven rijden of die het vertikken een helm te dragen. Daarnaast werden nog 53 bonnen uitgeschreven voor gerelateerde overtredingen: bijvoorbeeld het dragen van een ondeugdelijke helm of het rijden over het voetpad.

Het aantal boa’s dat zich uitsluitend met handhaving van de maatregel snorfiets naar de rijbaan bezighoudt, wordt daarmee uitgebreid. “De overige boa’s krijgen handhaving op de maatregel mee als prioriteit en ook de politie gaat handhaven op de maatregel.”