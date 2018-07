Meer fietsen belanden in depot door strenger beleid

Dat laat een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) desgevraagd weten.



De stijging is volgens de gemeente het gevolg van het strengere fietsparkeerbeleid. Sinds eind 2016 knipt de gemeente fietsen binnen de ring - met uitzondering van in Noord - weg die langer dan zes weken in de rekken staan geparkeerd. In de buurt van de treinstations gebeurt dat zelfs al na twee weken.



35 euro

Ook keerden vorig jaar relatief minder opgehaalde fietsen terug bij de eigenaar dan het jaar ervoor. In 2017 werden 16.000 fietsen opgehaald of thuisbezorgd. Dat is minder dan een vijfde van het totaal.



Het jaar ervoor keerde meer dan een vijfde terug bij de rechtmatige eigenaar, namelijk zo'n 13.500 fietsen. Volgens de gemeente is de reden hiervoor dat er in het afgelopen jaar grootschalig verwaarloosde fietsen zijn opgehaald.



Het laten bezorgen of ophalen van een opgehaalde fiets bij het depot in West kost recpectievelijk 35 en 22,50 euro.



