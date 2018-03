Meer fastfoodrestaurants in de stad; vooral pizza populair

Dat blijkt uit branche-onderzoek van ABN Amro. Met name pizzeria's stijgen in populariteit.



Uit het rapport De stand van de Leisure blijkt dat de sector landelijk met 8,7 procent gegroeid is, mede door de hogere prijzen die gehanteerd worden.



Daarnaast zijn gevestigde ketens de afgelopen jaren uitgebreid en ook nieuwe Amerikaanse ketens als Five Guys, Papa John's en Dunkin' Donuts willen hier groot worden.



Pizzapunten

Amsterdam telt in totaal inmiddels 395 fastfoodplekken, 59 meer dan tien jaar geleden. De 129 vestigingen in het centrum, waar de pizza's steeds vaker per punt verkocht worden, zijn populair onder de toeristen.



Pizzaketen Papa John's heeft in twee jaar tijd zeven filialen in Amsterdam geopend, Kentucky Fried Chicken is met zeven uitgebreid. Domino's Pizza, Burger King en New York Pizza kijken daarnaast naar de gebieden rondom Amsterdam, waaronder Schiphol. De stad kent daarnaast veel zelfstandige ondernemingen.



De populariteit van Amsterdamse snackbars en pizzeria's past binnen de landelijke fastfoodtrend. Nederlanders geven de laatste jaren steeds meer geld uit aan eten en drinken, vorig jaar maar liefst 59,5 miljard euro.



Hoewel het aantal fastfoodwinkels daalde tussen 2005 en 2012, steeg het, met de komst van nieuwe bedrijven, daarna weer met 7 procent. Door de hogere prijzen werd de omzet diezelfde periode bijna verdubbeld.



Luxe snackbars

Nederlanders eten steeds vaker buiten de deur. De snelle digitale afhaalmogelijkheden zijn lucratief voor de restaurants.



Opmerkelijk is ook de 'gezondheidstrend', waar zelfs de fastfoodwinkels gretig in meegaan. Luxere snackbars bieden net als McDonald's vaker veganistische opties aan en ook het aanbod in salades en glutenvrije producten neemt volgens ABN Amro toe.