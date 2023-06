Meer eenzaamheid, angst en stress: Amsterdammers ervaren nog altijd de gevolgen van de coronatijd

Sinds 2019 lopen in Amsterdam verschillende programma’s om mentale klachten te voorkomen of te stabiliseren. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Om met enkele cijfers te beginnen: het aantal Amsterdammers dat zich eenzaam voelt, is in (de nasleep van) coronatijd gestegen van 15 procent in 2020 naar 23 procent in het najaar van 2022. Steeds meer inwoners hebben bovendien last van angst- en depressieklachten: in 2020 was dit 9 procent, inmiddels 16 procent. Amsterdammers ervaren ook vaker stress door bijvoorbeeld geldzorgen of werk: dat percentage steeg van 22 naar 32 procent.

Uit onderzoek blijkt ook dat steeds minder inwoners de algehele gezondheid als goed beoordelen. Was dat in 2020 nog 79 procent, in 2022 was dat percentage gedaald tot 68. In 2012 en 2016 ging het een stuk beter met de Amsterdammer: 75 procent ervoer de eigen gezondheid toen als goed. De huidige daling is vooral te zien onder inwoners met een kwetsbare financiële positie, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde onderzoek van GGD Amsterdam.

Het zijn cijfers die zorgwethouder Alexander Scholtes zorgen baren. “Bij jongvolwassenen zagen we eerder al dat ze hard werden geraakt [door de coronacrisis] met mogelijk blijvende effecten op de psychische gezondheid. Nu zien we dit ook bij volwassenen. Het raakt met name praktisch opgeleiden. Het laat zien dat we nog veel werk te doen hebben om gezondheidsverschillen in de stad tegen te gaan.”

Uitbreiden en volhouden

Sinds 2019 lopen in Amsterdam verschillende programma’s om mentale klachten te voorkomen of te zorgen dat ze niet erger worden. Maar tot dusverre lijken die niet het gewenste effect te hebben. De coronajaren hebben het lastiger gemaakt om deze programma’s goed uit te rollen, zegt de wethouder. Hij wijst er wel op dat het mogelijk nog slechter was gesteld als de gemeente niets had gedaan.

Scholtes zegt dat de stad juist daarom nog meer moet doen om de mentale weerbaarheid te verbeteren. “Eind mei was ik in het kader van de week van de mentale gezondheid met acteurs van Mocro Maffia in de dependance van DeLaMar in West. Jonge Marokkaanse Nederlanders praatten daar over mentale gezondheid, waar vaak een taboe op ligt. Dat is een begin. Dat moeten we uitbreiden. Als samenleving word je dan weerbaarder.”

Nooit afscheid kunnen nemen

Een kwart van de Amsterdammers ervaart nog directe problemen door het virus. Dat kan doordat zij zelf met corona in het ziekenhuis hebben gelegen en nog kampen met long covid, of een trauma hebben overgehouden aan hun tijd op de intensive care. Ook leeft er veel verdriet onder inwoners die een naaste hebben verloren aan corona, en door de maatregelen niet goed afscheid hebben kunnen nemen.

De effecten van corona zijn niet alleen terug te zien in de mentale en lichamelijke gezondheid. Ruim 75 procent van de respondenten zegt in het najaar van 2022 op dagelijkse basis nog gevolgen van de pandemie te ondervinden. Sommigen noemen de band met vrienden en familie, die niet meer is zoals vóór corona. Aan de andere kant vindt een grote groep het prettig dat thuiswerken mogelijk is gebleven en zij hierdoor werk en privé gemakkelijker kunnen combineren.

Bestaanszekerheid in het geding Uit de cijfers blijkt opnieuw dat de bestaanszekerheid van veel inwoners in het geding is. Van alle ondervraagden zegt 30 procent moeite te hebben om rond te komen. Landelijk is dit 19 procent. De afgelopen jaren zijn door de gemeente verschillende armoederegelingen ingevoerd die dat moeten tegengaan. Zo is de inkomensgrens voor alle minimavoorzieningen verhoogd van 120 naar 130 procent en zelfs naar 150 procent voor mensen met kinderen tot 18 jaar. Wethouder Scholtes hoopt dat dit op den duur een positief effect heeft. “Het is een van de factoren die moet helpen om de gezondheid omhoog te krikken, net zoals we ervoor willen zorgen dat minder mensen roken. Alles bij elkaar moet dit ervoor zorgen dat het bij de volgende monitor beter gesteld is.” Opvallende cijfers uit Amsterdam 2022

- 29 procent heeft onvoldoende geld voor lidmaatschap van een sportclub

- 24 procent rookt tabak

- 18 procent heeft onvoldoende geld om het huis te verwarmen

- 17 procent heeft onvoldoende geld om bij iemand op visite te gaan

- 16 procent heeft onvoldoende geld voor gezonde voeding

- 16 procent heeft het afgelopen jaar xtc gebruikt

- 14 procent heeft het laatste jaar gedacht aan zelfdoding

- 9 procent drinkt overmatig

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl