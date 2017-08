Meer dan helft telefoontjes Hulplijn over eenzaamheid

Deze zomer ging 52 procent van de inkomende telefoongesprekken over eenzaamheid. Hulplijn Amsterdam, voorheen bekend als Sensoor Amsterdam, krijgt naast eenzaamheid veel vragen over depressie, vastlopende relaties of wanhopige gevoelens.



'We zien al jaren een stijging van het aantal gesprekken over eenzaamheid,' zegt directeur Ed Theunen in een persbericht. 'Maar met 52 procent zijn we deze zomer een symbolische grens gepasseerd.'



Dat eenzaamheid veel voorkomt in een stad zo groot als Amsterdam is volgens Theunen geen verrassing. In een stad is de anonimiteit van de burger groter en de eenzaamheid dus dichterbij. Daarnaast kent de stad een hoger percentage inwoners met een GGZ-verleden. Zij nemen verhoudingsgewijs vaker contact op met Hulplijn.