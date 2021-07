Meer dan helft 50 kilometer wegen in Amsterdam moet terug naar 30 per uur

Beeld -

De contouren van het plan waren al uitgelekt anderhalve week geleden, maar nu heeft verkeerswethouder Egbert de Vries zijn voornemen officieel voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens De Vries leidt een verlaging van de snelheid naar 30 kilometer per uur tot een grotere verkeersveiligheid: het zou 20 tot 30 procent minder ernstige verkeersongevallen betekenen.

Daarnaast leidt het tot een gemiddelde geluidsreductie van 3 decibel. De snelheidsverlaging zorgt ook voor minder autoverplaatsingen, met ongeveer 2 tot 3 procent, met name personenverkeer. Dit komt vooral doordat mensen dan minder vaak de auto nemen en vaker gaan lopen en fietsen of zich verplaatsen met openbaar vervoer.

‘Meer kleine voertuigen’

Volgens De Vries gaat de verlaging van de maximumsnelheid er ook toe leiden dat er steeds meer kleine, vaak elektrische, voertuigen in de stad komen te rijden. Deze voertuigen hebben in veel gevallen snelheden tot 25 of 40 kilometer per uur. ‘Een lagere maximum snelheid zorgt ervoor dat het stedelijk verkeer beter op elkaar is afgestemd.’

Uitzonderingen worden gemaakt voor wegen met twee keer twee rijbanen of wegen die een ‘verkeersuitstraling’ uit hebben die past bij 50 kilometer per uur. Ook bijvoorbeeld weggedeelten die direct overgaan van een snelheid van 70 kilometer per uur of hoger, zullen niet worden meegenomen in het dertig kilometer per uur regime.

Op drie trajecten zal een tijdelijke uitzondering gaan gelden: de Prins Hendrikkade Oost, waar zeven verschillende buslijnen richting Centraal Station van gebruik maken, de Westerdoksdijk-Van Diemenstraat en een deel van de Haarlemmerweg blijven voorlopig nog 50 kilometer per uur.