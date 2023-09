Meer dan een miljoen zonnepanelen in Amsterdam

De 316 zonnepanelen op het dak van het H'Art Museum (de voormalige Hermitage). Beeld ANP / ANP

De gemeente Amsterdam meldt dat er in de stad zo’n 250 megawatt aan zonnepanelen ligt. Dat is genoeg voor het jaarlijkse verbruik van 120.000 huishoudens. Begin 2021 stond de teller op een half miljoen zonnepanelen.

De verdubbeling vergde weinig tijd, maar toch komt de mijlpaal aan de late kant: volgens eerdere ambities wilde Amsterdam al in 2022 de grens van een miljoen zonnepanelen bereiken.

Vorig jaar bleek al dat vooral op grote bedrijfsdaken het aantal zonnepanelen snel groeit. De hoge energieprijzen waren een krachtige stimulans voor de eigenaren van het vastgoed.

In de jaren daarvoor steeg het aantal zonnepanelen ook snel, maar de toename was minder dan mocht worden verwacht. Daken waarop de aanleg simpel was waren al gevuld en er waren tekorten aan materialen en installateurs. Inmiddels trekt het groeitempo weer aan, legt een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) uit, ook vanwege de verplichting richting verhuurders van zakelijk vastgoed om het energielabel op te krikken.

Minder beschikbare ruimte

Op woningen in Amsterdam liggen gemiddeld aanmerkelijk minder zonnepanelen dan in de rest van Nederland, waar al zo’n twee miljoen huishoudens hun eigen energie opwekken. Amsterdammers delen hun dak veelal met boven- en benedenburen en hebben daarom per huishouden minder dak beschikbaar. Ook moeten ze het eerst eens zien te worden met hun huisbaas of vve.

Het voor afnemers van elektriciteit overvolle stroomnet is precies om die reden geen spelbreker. Waar mensen buiten de stad hun omvormers nog weleens zien afschakelen vanwege de overvloed aan zonne-energie in hun buurt, stuiten zonnepanelenbezitters in Amsterdam nauwelijks op problemen als hun stroomoverschot richting het elektriciteitsnet gaat.

Verdubbelen

Amsterdam wil de hoeveelheid zonne-energie tot 2030 nog eens ruimschoots verdubbelen. Dan is het de bedoeling dat het vermogen aan zonnepanelen is gestegen naar 550 megawatt, waarvan 400 megawatt op grote bedrijfsdaken.

In 2019 lagen in Amsterdam voor het eerst meer zonnepanelen op bedrijfsdaken dan op woningen. Bedrijven worden op weg geholpen met onafhankelijk advies, haalbaarheidsstudies en subsidieaanvragen door de Zoncoalitie, een initiatief van de gemeente en netwerkbedrijf Alliander. Woningcorporaties hebben van de gemeente miljoenen euros subsidie gekregen om zonnepanelen op sociale huurwoningen te leggen.