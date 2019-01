Meer dan duizend Ajax-vlaggetjes voor overleden fan

"Het is bizar wat er is gebeurd. Het lijkt wel alsof heel Nederland is ontploft," zegt Doppenberg over de toestroom van de vlaggetjes aan haar adres die uitgedeeld zijn bij Europese wedstrijden.



Haar vader was een groot fan van Ajax en sloeg geen wedstrijd over. Toen dat vanwege zijn ziektebed niet meer kon, volgde hij alles via de televisie.