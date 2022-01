Meer dan 23.000 pagina’s over cocaïnehandel: zaak Cherokee linkt Amsterdamse ‘uithalers’ aan geoliede drugsbende

Dertien Nederlandse verdachten van betrokkenheid bij de import van 4200 kilo cocaïne in de Antwerpse haven in april 2020, kregen juni vorig jaar in Antwerpen celstraffen oplopend tot acht jaar. Onder de verdachten zijn acht jonge Amsterdamse ‘uithalers’ van de drugs. Beeld Rosa Snijders

Daar viel zijn naam weer, keer op keer. Weer ontbrak hij in de verdachtenbanken. Jos L. (30), alias ‘Bolle Jos’ of ‘Josje Breda’. Samen met de eveneens voortvluchtige Isaac B. (27), ‘Bom’, zou hij het ene na het andere forse tot zéér forse drugstransport hebben geleid.

Via een vast corrupt contact in de Rotterdamse haven, vaste transporteurs en helpers én de 23-jarige Zion ‘Spoortje’ R. uit Amsterdam-Zuidoost. Jong als die is, stuurde hij volgens justitie steeds groepen uithalers de havens van Rotterdam en Antwerpen in. Hij zorgde goed voor zijn mannen en moedigde ze gedreven aan. Voor de arrestanten die met die 4200 kilo waren gepakt, stortte hij volgens justitie ‘15 barkie’ (1500 euro) aan ‘pap’ (geld) op hun Belgische bajesrekening.

Ondertussen is hij ook de hoofdverdachte van het doodschieten van Amsterdammer ‘Maantje’ Sambo op het Krugerplein eind 2020 .

Cherokee

Dinsdag zette de Amsterdamse rechtbank zich aan het strafdossier Cherokee van meer dan 23.000 pagina’s, over de import van duizenden kilo’s cocaïne met een totale straatwaarde van meer dan honderd miljoen euro.

De grootste zaak op de digitale stapel draait om die 4200 kilo cocaïne die in april 2020 in een loods in Antwerpen in beslag was genomen – waarbij 14 verdachten min of meer op heterdaad waren betrapt. De partij was gevonden nadat een Nederlandse vrachtwagenchauffeur een container die voor controle was geblokkeerd, niettemin naar een loods had gereden. Vervolgens was een ‘gekloonde’ container met bedorven inhoud naar de scanner gebracht. Het kunstje werd nog eens herhaald, de politie deed een inval en vond die enorme berg ‘blokken’ van elk een kilo.

Uit de ontmantelde servers van encryptie-aanbieder Sky ECC kwam een forse berg aanvankelijk versleutelde berichten, die justitie nu als voornaam bewijs inbrengt tegen de verdachten.

‘El Presidente’

Onder codenamen ‘El Presidente’ en ‘Egyptian’ zouden compagnons Jos L. en Isaac B. hun leidende rollen hebben gespeeld, onder schuilnaam ‘Commander’ zou Zion R. zijn manschappen hebben aangestuurd.

Medeverdachte Yunicy de A. (27), alias ‘Chamo’ (kind, in het Spaans) zou met verschillende partijen drugs in de weer zijn geweest. Gregory T. (22) zou als corrupte medewerker de cruciale pion zijn geweest die in de Rotterdamse haven containers vrijspeelde. Volgens justitie schreef Isaac B. hem op enig moment: ‘Je wordt hier goed in, hè?.’ Dat klopte. ‘Greg’ T.: “Oefening baart kunst.”

Behalve door het lijvige dossier over de 4200 kilo, werkte de rechtbank zich door dat over 286 kilo cocaïne die in november 2020 in twee bestelwagens en een woning waren gevonden. In oktober was 876 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven van de ene container naar een andere versleept. In augustus dat jaar zou de groep 676 kilo hebben ingevoerd via Antwerpen, in een verborgen ruimte in een auto. Jos L. had het strafdossier over die laatste vangst al snel te pakken en besprak met Isaac B. of de politie misschien was getipt en of de tipgever het hoofd moest worden afgehakt.

Wild avontuur

Het dossier over een wild avontuur eind 2019 voerde naar Finland. De uithalers hadden de 179 kilo cocaïne gemist die vanuit Brazilië naar Rotterdam was gevaren. De container voer verder, naar Scandinavië. In Finland probeerde Zion R.’s ploegje de partij alsnog te pakken te krijgen door een overval, maar dat plan mislukte.

Voor de zaak tegen de zwijgzame verdachten zijn tien dagen uitgetrokken, maar vanwege advocaten in coronaquarantaine is onduidelijk of die volgens planning medio februari kan zijn afgerond.