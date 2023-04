Meer dan 20.000 woningen in Amsterdam meer dan 1 miljoen euro waard

De Keizersgracht telt de meeste miljoenenwoningen van Nederland: bijna 600. Beeld jerry lampen/ANP

In totaal had Nederland aan het einde van 2022 195.000 woningen met een waarde boven 1 miljoen euro: een stijging van 13 procent ten opzicht van een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van Calcasa, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in de geautomatiseerde waardering van onroerend goed. Vorig jaar telde Amsterdam nog ongeveer 18.550 miljoenenwoningen. Vier jaar geleden waren dat er net iets meer dan 10.000.

De cijfers houden landelijk gezien in dat 4,3 procent van de Nederlandse woningen meer dan 1 miljoen euro waard is. Wel nam de gemiddelde waarde van een miljoenenwoning licht af: van 1,4 naar 1,35 miljoen euro. Dat is in lijn met de daling van 0,8 procent van de huizenprijzen in 2022.

Top 5 miljoenenwoningen

Amsterdam telt ook de vijf straten met de meeste miljoenenwoningen van Nederland. Zo heeft de Keizersgracht er bijna 600, de Prinsengracht bijna 500, de Valeriusstraat ruim 350, de Herengracht ruim 300 en de Johannes Verhulststraat ruim 250.

Waarschijnlijk zal het aantal miljoenenwoningen volgend jaar voor het eerst sinds 2013 – toen Nederland nog maar 14.000 woningen met een waarde boven een miljoen euro kende – afnemen door de dalende huizenprijzen.

Na Amsterdam heeft Den Haag de meeste miljoenenwoningen (bijna 11.000), gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Gooise Meren. Die hebben alle iets meer dan 5000 woningen in de gemeente staan die meer dan een miljoen waard zijn.

Volgens Calcasa hebben de eigenaren van een miljoenenwoning ‘het afgelopen jaar ook te maken gehad met een forse toename van de vaste lasten’. Zo is de onroerendzaakbelasting (ozb) door de stijgende huizenprijzen voor woningbezitters gestegen en zijn ook de energiekosten voor de vaak grote huizen toegenomen. De gemiddelde ozb-aanslag voor de bezitter van een miljoenenwoning was in 2022 gemiddeld 850 euro, een jaar eerder was dat nog 750 euro. Een toename van ruim veertien procent.

Duur wonen in Amsterdam ‘goedkoop’

Toch zijn eigenaren van dergelijke woningen nog relatief goedkoop uit in Amsterdam. Amsterdam heeft volgens Calcasa ‘een relatief laag ozb-tarief met 0,04 procent, terwijl dit in andere gemeenten een stuk hoger kan zijn’. Zo zijn woningeigenaren in Blaricum en Hillegom rond de 0,10 procent van de waarde van hun huis kwijt en in Oude Pekela zelfs boven de 0,20 procent, alleen staan in die gemeente dan weer geen woningen die meer dan een miljoen euro waard zijn.

Door de verschillen in ozb-tarief betaalt de eigenaar van een miljoenenwoning in Blaricum gemiddeld 1400 euro aan onroerendzaakbelasting. In Amsterdam is dat nog geen 500 euro.

