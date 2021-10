Meer dan 1000 bezoekers per dag voor het Namenmonument: ‘De geschiedenis wordt hier zo tastbaar’

Kitty van de Pol (98) en haar zoon Ulco van de Pol (73)

“Ik ben op zoek naar de achternaam Tak. Kijk, op mijn briefje staan bijvoorbeeld de namen van mijn in Sobibor en Auschwitz vermoorde familieleden: Judic Tak-Tak, 73 jaar – tante Joe noemde ik haar - en Clara Tak-Nieuwkerk, 86 jaar.”

“En Eliazer Tak, 62 jaar. Hij was ­violist in het Concertgebouw en heeft onder Mengelberg gespeeld. Hij was naar Amerika ­verhuisd maar kwam drie jaar voor de oorlog terug vanuit New York naar Amsterdam. Hij is in Salzburg omgekomen. Ik heb zijn naam nog niet gevonden op de muur.”

“Ik zei al jaren geleden tegen mijn zoon: ‘Als ik er nog ben, wil ik het Namenmonument zien.’ Ik wilde hun namen lezen. Maar het is niet gemakkelijk, het is zo verdrietig. Tante Joe was me heel dierbaar. Ze zag er altijd fantastisch uit, mooi hoedje op. Als ik eraan denk, hoe ze is weggehaald. 73 jaar oud en dan moet je mee.”