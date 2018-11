Meer dan 100.000 tekenen petitie kinderpardon

In de petitie wordt gepleit voor een kinderpardon "dat wél werkt". Zo'n vierhonderd kinderen die niet in aanmerking komen voor asiel, maar hier zijn opgegroeid en geworteld, zouden er volgens de initiatiefnemer voor in aanmerking moeten komen.



Hofman had de 40.000 handtekeningen die vereist zijn om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen razendsnel binnen. Overigens moet een burgerinitiatief wel ook aan andere criteria voldoen om te worden geagendeerd. Zo moet het om "een uitdrukkelijk nieuw voorstel'' gaan. Een commissie van de Kamer beoordeelt of dat zo is.



Ja, dus?

De presentator hoopt op zoveel mogelijk steunbetuigingen. Zijn petitie kreeg vrijdag meer aandacht door de reactie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die met de woorden "Ja, dus?'' reageerde nadat een negenjarig jongetje van Iraakse ouders had verteld dat hij vreest voor zijn leven als hij wordt uitgezet naar Irak.



Dijkhoff zei vrijdag dat hij het tegen Hofman had en dat hij de jongen geen valse hoop wilde geven.



