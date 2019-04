Meer dan 10.000 woningen boven het miljoen in Amsterdam

Ook in omliggende gemeenten als Amstelveen, Ouder-Amstel en Aalsmeer is dit aantal in 2018 flink toegenomen. De 10 straten van Nederland met de meeste miljoenenwoningen bevinden zich allemaal in Amsterdam, zo becijferde databedrijf voor de vastgoedmarkt Calcasa.



Opnieuw staat de Keizersgracht op de eerste plek, met 415 woningen die een waarde van minstens een miljoen hebben. Een vierkante meter kost hier gemiddeld bijna achtduizend euro.



De duurste straat van Amsterdam is de Banstraat in Zuid. Daar kost een woning gemiddeld ruim 1,6 miljoen euro. Ter vergelijking: in de goedkoopste straat in de regio Amsterdam, de Boeierstraat in Purmerend, is dat 160.000 euro.



Minervabuurt

In de afgelopen jaren is het aantal miljoenenbuurten sterk toegenomen. Dat zijn buurten waar de meerderheid van de woningen meer dan 1 miljoen waard is. Zeven van deze snelst groeiende miljoenenbuurten liggen in Amsterdam, met de Minervabuurt-Noord in Zuid als koploper.



Daar is het percentage miljoenenwoningen in vier jaar tijd met 57 procent gestegen. Vergeleken met 2014 staan er nu vier keer zoveel huizen met een waarde van meer dan een miljoen. Ook in de Minervabuurt-Midden, de Concertgebouwbuurt en de Valeriusbuurt zit het aantal miljoenenhuizen flink in de lift.



Almere

Een opvallende nieuwkomer in de lijst van miljoenenbuurten is Overgooi in Almere. In deze exclusieve villawijk kwam in 2014 nog maar een kwart van de woningen boven het miljoen uit, nu is dat al bijna driekwart.



In heel Nederland waren in 2018 zo'n 53 duizend miljoenenwoningen te vinden. Nog nooit waren zoveel woningen een miljoen of meer waard.



De duurste straat van Nederland ligt - net als voorgaande jaren - in Wassenaar. Op de Konijnenlaan is een woning gemiddeld maar liefst 2,5 miljoen euro waard.



Wassenaar scoort sowieso goed: de gemeente bezet de eerste vier plekken in de lijst van straten met het hoogste percentage miljoenenwoningen. Op de Bloemcamplaan kosten alle huizen zelfs meer dan een miljoen.