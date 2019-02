Meer Britten willen door brexit Nederlander worden

In januari vonden 80 naturalisaties plaats. Dat is veel, zeker als je ­bedenkt dat het er over het hele jaar 2018 200 waren.



Het aantal naturalisaties - wie hiervoor kiest, verliest de Britse nationaliteit - stijgt sinds het begin van de brexitonderhandelingen. In 2015 waren er 19 overstappers, in 2016 41, in 2017 125 en vorig jaar dus 200, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en ­Naturalisatiedienst (IND). In december 2018 zetten zo'n dertig Britten de ingrijpende stap. Een maand later waren het er bijna drie keer zoveel.



Veel van de 46.000 Britten in Nederland hebben geen idee wat hun status in dit land is als de brexit een feit is. Dat zal vooral het geval zijn als de deal die premier May met de EU sloot, niet door het Britse Lagerhuis komt. Door hun Britse paspoort in te leveren in ruil voor Nederlandse papieren, kunnen ze een einde maken aan deze ­onzekerheid. Ze verliezen dan bijvoorbeeld ook zeker niet de vrijheid om door de Europese Unie te reizen.



Integratie

Omgekeerd zijn er in Groot-Brittannië 100.000 Nederlanders die zich ­gedwongen zien een Brits paspoort te nemen. Zij raken in meerderheid hun Nederlandse paspoort kwijt. De ­Nederlandse regering juicht een dubbele nationaliteit niet toe, omdat die integratie in de weg zou staan.