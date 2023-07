Meer betalen voor parkeren met een SUV? In Oud-Zuid lachen ze erom: ‘Dan wil ik ook meer plek. Heerlijk’

Een SUV beweegt zich door de Cornelis Schuytstraat in Oud-Zuid. Beeld Jakob van Vliet

Hoewel ruig terrein in Oud-Zuid uit niet veel meer bestaat dan een paar door boomwortels opgewrikte klinkers, is dit SUV-gebied pur sang. In de straten rondom de Cornelis Schuytstraat tellen we er al vele tientallen.

De modellen variëren van een gespierde Mercedes AMG G wagon met 585 pk, waaraan in de showroom een prijskaartje richting de twee ton hangt, tot een oude, gerestaureerde Land Rover Defender. En alles er tussenin. Wat vooral opvalt, is de grote hoeveelheid Range Rovers.

Plek voor half hockeyteam

“Het is een hybride,” zegt een vrouw in een roze mantelpakje die net haar zwarte Range Rover heeft geparkeerd. Lachend: “Een oude Porsche is echt een stuk vervuilender, hoor. Dit is een heerlijke auto Hij is heel groot en ruim. Echt heel handig. Er past een half hockeyteam in.”

De SUV heeft hier vooralsnog niks te duchten van Greta Thunberg of Extinction Rebellion. In Oud-Zuid is de terreinauto nog king of the road. Een medewerkster van een kledingwinkel in de Cornelis Schuytstraat: “Voorrangsregels hier in de straat zijn gebaseerd op inkomen, niet op de wet.”

Toch tekenen zich, ver aan de horizon, donderwolken af boven de P.C. Hooft-tractor. In Parijs heeft de gemeenteraad onlangs besloten om SUV-parkeren volgend jaar duurder te maken. Daarmee bindt de Franse hoofdstad de strijd aan met autobesitas: grote, zware auto’s die veel ruimte innemen.

Volkomen nutteloos

Onder Parijzenaars is de SUV ook populair. De afgelopen jaren nam het aantal met 60 procent toe in de Franse hoofdstad, tot ergernis van de Parijse wethouder Christophe Najdovski. “Er zijn hier geen modderpaden of bergwegen, een SUV is volkomen nutteloos in de stad.”

Ook in het Franse Lyon en het Duitse Tübingen wordt extra taks voor dikke SUV’s ingevoerd. Afgelopen week liet de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) weten ‘met interesse’ naar dit idee te kijken.

“Betuttelend,” aldus de vrouw in het roze mantelpakje. “Laat de gemeente eerst maar eens extra laadpalen in de buurt aanleggen, voordat ze hiermee beginnen. Daarnaast denk ik dat mensen uit deze buurt niet gaan stoppen met SUV-rijden, hoor.”

In de Cornelis Schuytstraat staat een Audi-terreinauto met draaiende motor half op een parkeerplek en half op de straat geparkeerd. In het voertuig met draaiende motor zit paparazzi-fotograaf Edwin Smulders op een iPad naar de Tour de France te kijken. Zin om over de grootte van zijn auto te praten heeft hij niet: “Ik ben aan het werk.”

Past in parkeervak

Even verderop staat een man met een blauwe Volvo XC90, hij snapt eigenlijk niet zo goed wat het probleem is. “Mijn auto past toch gewoon in het parkeervak?” Daar heeft hij een punt.

Even verderop staat een Audi RS6. Dit racemonster is weliswaar geen SUV maar past ook nog maar net in het vak. Het roept gelijk de vraag op wat de criteria bij een dergelijke maatregel zullen zijn. Want ook de Bentley Continental Cabrio die tegenover restaurant Bella Vista in de Johannes Verhulststraat pontificaal op de stoep geparkeerd staat, is weliswaar geen terreinauto maar wel groot en zwaar. En wat te denken van het Volkswagen-busje van de hondenuitlaatservice dat voorbijgereden komt?

De Volvo-rijder bestempelt het Amsterdamse verkeersbeleid in elk geval als ‘compleet gestoord’. “Die wethouder is zeker ook die van die knip?” Meer betalen lijkt hem in elk geval niet onoverkomelijk. “Ik wil best meer betalen, maar dan wil ik ook meer plek. Dubbel betalen, maar dan ook wel twee plaatsen. Heerlijk.”

Ook de bestuurder van een Lexus-terreinauto kan zich wel vinden in het idee dat eigenaren van een SUV meer moeten gaan betalen in Amsterdam. “Ik woon buiten de stad,” zegt hij lachend. “Maar steden zijn natuurlijk voor mensen, niet voor auto’s.”