Meer Amsterdammers komen in aanmerking voor kwijtschelding afvalheffing

In de brief waarin de aanslag rond afvalstoffenheffing staat vermeld, zullen bewoners op de verhoogde vermogensgrens worden gewezen. Beeld ANP

Dat staat in een voorstel dat het Amsterdams college vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Tot nu toe kwamen Amsterdammers die op bijstandsniveau verdienen vaak niet in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, omdat ze iets te veel spaargeld hadden.

Dat ging dan om een buffer van maximaal 1500 euro voor alleenstaanden en 2000 euro voor echtparen. Nu worden beide verhoogd naar respectievelijk 3275 euro en 4350 euro.

Het college hoopt op die manier te voorkomen dat mensen hun spaargeld moeten aanspreken. Die financiële buffer is volgens de gemeente hard nodig om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

Stijgende heffingen

Vorig jaar werden zo’n 1600 huishoudens afgewezen op basis van de huidige vermogensgrens. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens dat nu recht zal hebben op kwijtschelding groter is, omdat deze zich vorig jaar überhaupt niet hebben gemeld. In de brief waarin de aanslag rond afvalstoffenheffing staat vermeld, zullen bewoners op de verhoogde vermogensgrens worden gewezen.

Uit de vorige maand gepresenteerde begroting bleek dat de afvalstoffenheffing volgend jaar iets stijgt. Weliswaar trok het college 10 miljoen euro uit om de stijging te dempen, maar alsnog gaat een eenpersoonshuishouden volgend jaar 13 euro meer betalen, namelijk 344 euro. Bij meerpersoonshuishoudens stijgt het tarief 18 euro naar 459 euro. Ook andere lokale heffingen stijgen, zoals de parkeertarieven en de ozb.

Het verhogen van de vermogensgrens was een langgekoesterde wens van de gemeente, maar bleek in het verleden niet mogelijk vanwege restricties vanuit het Rijk. In september heeft het Rijk de regeling onder druk van gemeenten aangepast, waardoor de verhoging nu wel mogelijk is.