Meer Amsterdammers halen eerste prik: ‘Anders mogen we nergens heen’

Maar liefst duizend mensen uit de regio Amsterdam-Amstelland kwamen woensdag zonder afspraak een prik halen. Beeld Vincent Jannink/ANP

Een 37-jarige man komt met een dun sigaartje tussen z’n lippen van het paviljoen gelopen. “Ik heb mijn eerste prik gehaald, en gelijk mijn laatste.” Hij had gewacht met de eerste prik vanwege onduidelijkheid over het vaccin. Er waren volgens hem te veel meningsverschillen in de politiek en op televisie.

De teamleider GGD Amsterdam-Amstelland schetst twee situaties waarin relatief veel mensen hun eerste prik halen. “Als de besmettingen enorm toenemen en als er bij een persconferentie nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Aangezien de maatregelen vaak al uitlekken, zien we al op de dag van de persconferentie een toename.”

13.000 prikken

Woensdag zijn er maar liefst duizend mensen uit de regio Amsterdam-Amstelland zonder afspraak een prik komen halen. In heel Nederland haalden in totaal 13.000 personen een eerste prik. Momenteel worden er op de vaccinatielocaties van de GGD twee vaccins aangeboden, Pfizer en Janssen. Aangezien er bij Janssen maar één prik nodig is, wordt er vaak voor dit vaccin gekozen. “Er zijn mensen die opzien tegen de prik. Met Janssen zijn ze er natuurlijk sneller vanaf.”

Precies om die reden koos een vrouw (50) donderdag bij de RAI ook voor Janssen. “Ik heb zo lang mogelijk gewacht, ik wilde de reacties van het vaccin afwachten.” Dat betekent niet dat ze het vaccin nu wél vertrouwt. “Maar ik ben klaar met de beperkingen en telkens maar weer moeten testen.” Een vrouw die met haar twee kinderen de priklocatie uitkomt, houdt het kort: “Ik heb mijn prik genomen omdat we anders nergens heen mogen, en we willen op vakantie.”