Meer Amsterdammers door drank en drugs naar ziekenhuis dan door vuurwerk

Beeld ANP

In het OLVG zijn 42 mensen behandeld, verdeeld over beide locaties, van wie acht vuurwerkslachtoffers. Dat is veel in vergelijking tot een normale nacht, maar niet zoveel vergeleken met een gemiddelde nieuwjaarsnacht, voor corona en zónder vuurwerkverbod.

Volgens een woordvoerder komen er dan vaak meer dan 100 patiënten binnen, voornamelijk vuurwerkslachtoffers. Het beeld is nu andersom, zegt een ze: het aantal mensen dat vanwege overmatig drank- en drugsgebruik behandeld moest worden, is groter dan het aantal mensen dat gewond was geraakt door vuurwerk.

In Amsterdam UMC zijn maar zes vuurwerkslachtoffers binnengebracht, terwijl het normaal om 20 à 40 mensen gaat. In het BovenIJ ziekenhuis zijn drie mensen behandeld die gewond raakten door vuurwerk, van wie twee mensen snel weer naar huis konden.

Onrustig maar beheersbaar

Ook buiten de ziekenhuizen was de jaarwisseling beheersbaar, al was het volgens de gemeente ook onrustig. In een persbericht schrijft de gemeente dat de politie ongeveer evenveel aanhoudingen verrichtte als afgelopen jaar (27). Op verschillende plekken zijn agenten bekogeld met vuurwerk, flessen en stenen.

Zo moest ambulancepersoneel in Amsterdam door de Mobiele Eenheid (ME) beschermd worden tegen mensen die met vuurwerk gooiden. Ook moest de ME op meerdere plekken worden ingezet.

In Amsterdam veegde de politie het deel van de Dam rondom het Nationaal Monument schoon. Duizenden mensen hadden zich op het plein verzameld. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er rond middernacht rond 3000 tot 4000 mensen op de Dam waren.

Niet lang daarvoor hadden de ondanks de coronamaatregelen op de Dam verzamelde mensen afgeteld tot twaalf uur. Ook werd er vuurwerk afgestoken.

Een half uur tot drie kwartier na middernacht werd het gebied vrijgegeven. Er waren toen al veel minder mensen op de Dam; enkele honderden.

ME rukt uit

Ook in Nieuw-West moest de ME uitrukken. Rond half drie ’s nachts werd de Burgemeester Röellstraat schoongeveegd. Jongeren zouden met stenen naar de politie hebben gegooid, en bushokjes gesloopt hebben. Er is zeker één persoon opgepakt.

Op beelden was te zien dat er iets verderop, op de Burgemeester Van Leeuwenlaan, met zwaar vuurwerk werd gegooid naar de politie. Ook op IJburg zorgden groepen jongeren voor onrust. Ook daar greep de ME in.

Verder is de brandweer vaker uitgerukt dan in voorgaande jaren, onder andere voor een zeer grote brand in Uithoorn en meerdere voertuig- en containerbranden. Op meerdere plaatsen in de regio werd (zwaar) vuurwerk afgestoken.