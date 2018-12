Meer agenten op straat door verplaatsing arrestanten

Dat verwacht burgemeester Femke Halsema. In een brief aan de raad legt ze vrijdagmiddag uit dat de gemeente en het Rijk een overeenkomst hebben gesloten over de arrestantenzorg.



Momenteel zijn er drie plekken in de stad waar verdachten na hun arrestatie naartoe worden gebracht. Daar worden zij vastgehouden door de Amsterdamse politie. Door alle arrestanten voortaan naar het Justitieel Complex Schiphol te brengen, komt er volgens Halsema 'al in de loop van volgend jaar een aanzienlijk aantal extra politiemensen in Amsterdam vrij voor politiewerk op straat.'



Capaciteit

Het complex bij Schiphol wordt namelijk bemenst door de Dienst Justitiële Inrichtingen, ambtenaren met een andere functie dan agenten. Zij nemen de Amsterdamse gevangenen over, waardoor de agenten in de drie Amsterdamse arrestantenlocaties, andere werkzaamheden kunnen verrichten.



De extra capaciteit komt boven op de 60 fte extra capaciteit die al was toegezegd aan Amsterdam. Door Halsema is niet bekend gemaakt hoeveel agenten erbij komen. De extra inzet is hard nodig, wegens de groeiende stad en de gewelddadige conflicten in de onderwereld.