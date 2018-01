Meer agenten en toezicht op Oostelijke Eilanden

Voorlopig zullen meer agenten en toezichthouders op de eilanden zijn en 'op strategische plekken' komen camera's.



Dat is de uitkomst van overleg dat Van Aartsen maandag had met plaatsvervangend korpschef Jan Pronker van de politie en hoofdofficier van justitie Theo Hofstee, naar aanleiding van het schietincident vrijdagavond in het buurthuis op Wittenburg.



Gemaskerde mannen

Twee gemaskerde mannen met een automatisch wapen en een pistool kwamen het buurthuis binnen om Gianni L. (19) neer te schieten. Ze schoten hem in borst en nek, wat hij na een spoedoperatie overleefde, maar doodden de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi en verwondden een twintigjarige andere stagiaire aan haar been.



De 'driehoek' reageert in een verklaring 'met afschuw' op de schietpartij, die de leden 'hartverscheurend' noemen. "De aanwezigheid van vele onschuldige en vaak jonge getuigen beschouwt de driehoek als een nieuw dieptepunt in de reeks incidenten in de stad die wordt gekenmerkt door buitensporig vuurwapengeweld," staat in de verklaring.



Mobiele politiepost

"De driehoek benadrukt dat dit soort geweld zich niet beperkt tot een buurt of een stad. Het gaat hier om criminaliteit die landelijk en zelfs internationaal georganiseerd is."



De extra agenten zullen werken vanuit een mobiele politiepost in de wijk. De gemeente wil ook investeren in 'goed contact met alle buurtbewoners'. Stadsdeel Centrum zal via het jongerenwerk 'blijvend aandacht hebben voor de jeugd op de Oostelijke eilanden'.



