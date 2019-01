Meer advocaten dreigen te stoppen met lange processen

Advocaat Sander Janssen, die onder anderen Willem Holleeder verdedigt, dreigde daar woensdagochtend al mee in Het Parool. Onder meer Spong Advocaten, de gebroeders Anker & Anker, Bénédicte Ficq en advocaat Jan-Hein Kuijpers sluiten zich in verklaringen op Twitter bij hem aan.



In een brief aan de Raad voor Rechtsbijstand rekent Janssen voor dat in dergelijke zaken de advocaten sterk onderbetaald worden als rechtsbijstand niet wordt vergoed. Zo was het uurtarief in een ontnemingszaak slechts 15 euro, waar het met rechtsbijstand 70 euro zou zijn geweest. De vergoeding ligt volgens hem ver onder de kostprijs.



Massale steun

Janssen benadrukt dat de Raad voor de Rechtsbijstand alleen de uitvoerende instantie is. "Het probleem ligt bij het ministerie waar al jaren bekend is dat er werk moet worden gemaakt van de gefinancierde rechtsbijstand, maar de minister is een beroepspoliticus die alleen zegt: verzin maar iets creatiefs," doelt Jansen op minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).