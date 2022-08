Meer aanmeldingen dan plekken bij omstreden Amsterdamsch Studenten Corps: ‘Het is voor mij geen reden om niét bij deze club te gaan’

Ook dit jaar waren er weer veel studenten die zich wilden inschrijven bij het Amsterdamsch Studenten Corps, ondanks de berichten over grensoverschrijdende speeches tijdens de lustrumviering. Beeld EVERT ELZINGA / ANP

Hij is eerder van zijn campingvakantie in Maastricht teruggekomen om zich aan te melden voor het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC/AVSV). En ‘ja’, hij heeft ook het nieuws gevolgd de afgelopen weken. “Ik keur niet goed wat er tijdens de speeches is gezegd,” zegt de 19-jarige Gert die voor de sociëteit in de Warmoesstraat staat. “Maar het is voor mij geen reden om niét bij deze club te gaan.”

En met Gert zijn er honderden anderen die zich niet laten afschrikken door de recente gebeurtenissen. De studentenvereniging krijgt voor het tweede collegejaar op rij geen beurzen van de Amsterdamse onderwijsinstellingen na mishandelingen, intimidaties (vorig jaar) en grensoverschrijdende speeches waarin vrouwen hoeren en sperma-emmers genoemd werden (dit jaar). Honderden vrouwelijke leden lieten schriftelijk weten zich onveilig te voelen, ondanks de beloofde cultuurverandering.

Goed gewassen

De inschrijvingen voor het nieuwe collegejaar werden door deze gebeurtenissen uitgesteld. Dinsdag, woensdag en donderdag konden nieuwe leden zich, een week later dan gepland, dan toch fysiek inschrijven – dat is verplicht. Er is plek voor een kleine vijfhonderd nieuwe leden en net als voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer meer aanmeldingen dan plaatsen. Woensdag wordt er middels een loting besloten wie de nieuwe corpsleden worden.

De 19-jarige Gert komt uit Zeist en begint komend jaar aan zijn studie Science, Business & Innovation aan de Vrije Universiteit. “Ik ben heel ondernemend en ik houd van gezelligheid, daarom ga ik bij het Amsterdamsch Studenten Corps. En voor later, natuurlijk.”

Want ‘later’ wil Gert, die net als andere aspirant-leden niet met zijn volledige naam in de krant wil, ondernemen. “Ik wil niet onder een baas werken. Bij het corps doe je veel contacten op voor later en die kan ik wel gebruiken.”

Gert: “En ik heb nog geen huis hier, daar kan lid zijn bij helpen. Het schijnt dat hier veel rijke kindjes zitten met rijke vaders die pandjes hebben in de stad. Of anders via mijn dispuut. Het heeft veel voordelen en ‘hoeren’ roepen doe ik niet. Ik heb twee zusjes en ik denk dat iedereens oren, lid of nog geen lid, goed gewassen zijn.”

Canvastassen

Op de eerste aanmelddag stond er een rij van tientallen meters lang in de Warmoesstraat. Ook op de tweede en derde dag lopen corpsleden in spe in gestaag tempo door de schuifdeuren van de sociëteit. Het gros draagt een spijkerbroek en een t-shirt met spijkerjack. Ook canvastassen zijn oververtegenwoordigd bij het corpspubliek.

De 18-jarige Fleur, die komend jaar PPLE gaat studeren aan de UvA, komt met haar aanmeldformulier naar buiten lopen. Zij heeft geen moment getwijfeld om zich aan te melden. “Ik weet al vier jaar dat ik bij dit corps wil en ik wil alles uit mijn studententijd halen,” zegt ze. “Er gebeuren overal wel dingen die niet zouden moeten gebeuren. Ik denk wel echt dat er iets gaat veranderen, dat kan niet anders.”

Of ze zich gaat afmelden als er toch niets verandert blijkt te zijn, weet Fleur nog niet. “Ik kan me niet voorstellen dat je nog een keer zo’n domme fout maakt.”