Medische zorg op festival nu volgens richtlijnen

Ook het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd hebben geen helder beeld van wat evenementenzorg precies behelst. Er zijn geen eenduidige richtlijnen voor. De festival­bezoeker met een xtc-intoxicatie of hardloper met oververhitting komt in medisch niemandsland voordat hij in het ziekenhuis beland. Medische fouten, of vermoedens daarvan, kunnen zo moeilijk worden aangekaart.



Richtlijn

De Ruijter heeft in 2016 het initiatief genomen voor een nieuwe, heldere richtlijn. Hij heeft alle betrokken ­partijen - zoals gemeenten, festivalorganisatoren, ambulances, spoedeisendehulpartsen, aanbieders van evenementenzorg - bijeengeroepen, met als resultaat de nieuwe veldnorm. Die geeft duidelijkheid over de medische zorg die de miljoenen bezoekers van de talloze festivals in Amsterdam en de rest van Nederland mogen verwachten. 'Hiermee kan verergering van letsel, invaliditeit of zelfs overlijden worden beperkt of voorkomen,' staat in het document.



De 'veldnorm evenementenzorg' stelt duidelijke richtlijnen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Zo mogen alleen artsen nog zelfstandig medische handelingen verrichten. Tot voor kort werd dat ook door vrijwilligers met een EHBO-diploma gedaan. Tevens moeten er artsen en verpleegkundigen met ervaring in de spoedzorg met voldoende medische apparatuur bij een evenement aanwezig zijn als er gevaar is op bijvoorbeeld drugsintoxicaties. In de oude situatie volstonden ambulances.