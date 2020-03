Medische dossiers failliet MC Slotervaart naar UMC Utrecht

De dossierkelder van het MC Slotervaart. Beeld ANP

Tot nog toe was het onduidelijk wat er met alle dossiers moest gebeuren die in de kelder van het failliete MC Slotervaart liggen. Medische gegevens moeten in de regel minstens vijftien jaar worden bewaard, zodat ze wanneer het nodig is door zorgverleners en patiënten geraadpleegd kunnen worden. Bij het UMC Utrecht kunnen de dossiers nog zeker twintig jaar vanaf de laatste aanpassing worden opgevraagd.

De curatoren zeggen blij te zijn dat de kwestie is opgelost. Het ministerie van Volksgezondheid was nauw betrokken bij het vinden van de oplossing. De curatoren benadrukken dat voor de dossiers het gebruikelijke beroepsgeheim van kracht is. Mensen die hun dossier willen opvragen, kunnen dat vanaf 20 april doen bij het speciale MC-Slotervaartloket dat het UMC Utrecht daarvoor inricht.