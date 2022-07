Medicijntekorten zorgen voor agressie bij apotheken: ‘We ontvangen ernstige dreigementen’

Boze klanten, scheldpartijen en bedreigingen: apothekers en hun assistenten maken het dagelijks mee, vooral door aanhoudende medicijntekorten. ‘Ik begrijp de frustratie, maar tegenwoordig gaat het erg ver.’

“Het liep een keer zo erg uit de hand dat de politie met pepperspray iemand uit onze apotheek moest verwijderen.” Apotheker Floor Hulshof (33) en haar collega’s van de Jordaan apotheek in de Westerstraat maken dagelijks mee dat klanten agressief stampij maken. Ze heeft tal van verhalen over agressieve klanten die weigeren te accepteren dat bepaalde medicijnen niet voorradig zijn. “We ontvingen weken erna nog telefoontjes met ernstige dreigementen.”

De apotheek in de Westerstraat is niet de enige. Gisteren bleek uit een peiling van apothekersorganisatie KNMP dat bijna driekwart van de 850 ondervraagde apothekers dagelijks te maken heeft met gefrustreerde klanten aan de balie. Ruim 40 procent hiervan geeft aan wekelijks verbale en fysieke agressie te ervaren.

Ook apotheekmedewerker Najat Loukili (41) van de Staatslieden Apotheek in de Van Hallstraat kan voorbeelden noemen: “Klanten schelden, maken racistische opmerkingen, trappen tegen balies en weigeren soms de apotheek te verlaten.” Een klant zou gedreigd hebben een bom op de zaak te gooien. Het is dagelijkse realiteit voor Loukili en haar collega’s, die inmiddels allemaal een agressietraining gevolgd hebben. “Het belangrijkste is rustig blijven, hoe oneerlijk dat soms ook voelt.”

Onderschat

Apotheken kampen met een groeiend tekort aan medewerkers en hebben regelmatig te weinig medicijnen om direct aan klanten mee te geven. Dat bleek uit onderzoek van ABN Amro, dat dinsdag gepubliceerd werd. De medicijntekorten, sinds de coronacrisis voortvloeiend uit problemen met productie en distributie, leveren veel extra werk op voor apothekers. Bovendien lokt het dus vaak agressief gedrag uit.

Apotheker Nahid Hesam (42) van de Staatslieden Apotheek vertelt dat agressieve klanten aan de balie iets van alle tijden is, maar vindt de huidige vorm wel erg extreem. Volgens haar onderschatten mensen hoe hard en kundig apothekers en de assistenten werken om iedereen van de juiste medicatie te voorzien. Het vak wordt volgens haar onderschat. “Ik ben soms wel twintig minuten bezig een vervangend medicijn te vinden.” Ze noemt de toon die klanten soms aanslaan onaanvaardbaar. “Ik bel me elke dag een slag in de rondte om ervoor te zorgen dat al onze klanten de juiste medicatie krijgen.”

Hulshof denkt dat de agressie vaak voortkomt uit onmacht en angst. Sommige medicijnen zijn niet altijd voorradig, of soms worden er andere medicijnen verstrekt dan klanten voorheen gewend zijn. Dat kan gepaard gaan met andere bijwerkingen. “Sommige patiënten slikken al jaren dagelijks chronische medicatie en krijgen opeens te horen dat hun medicatie niet leverbaar is. Dan begrijp ik de frustratie, maar tegenwoordig gaat dat wel heel erg ver.”

Floor Hulshof, apotheker in de Jordaan Apotheek in de Westerstraat. 'Het liep een keer zo erg uit de hand dat de politie met pepperspray iemand uit onze apotheek moest verwijderen.' Beeld Dingena Mol

Doorgeefluik

Wat niet helpt: de Amsterdamse apothekers voelen zich een doorgeefluik van externe factoren. In veel gevallen worden door de overheid en zorgverzekeraars beslissingen genomen, maar moeten apothekers dat aan de klanten vertellen. Soms horen mensen pas aan de balie van de apotheek dat ze een ander medicijn krijgen dan ze gewend zijn, of moeten bijbetalen.

“Beleid komt niet bij ons in de apotheek in de wijk tot stand, maar de patiënt spreekt het apotheekteam daar wel op aan,” zegt ook KNMP-voorzitter Aris Prins naar aanleiding van het onderzoek. “Het kan niet zo zijn dat wij continu de kastanjes uit het vuur moeten halen.”

De KNMP meent dat de agressie leidt tot uitstroom van apotheekpersoneel. Hesam: “Veel van onze stagiairs vinden de werksfeer in de apotheek niet veilig, met als gevolg dat de meeste na hun stage vertrekken.”

Een mogelijke oplossing voor de geneesmiddelentekorten is de vanaf volgend jaar verplichte voorraad. Op deze manier kunnen apothekers bij tekorten toch nog zo’n 2,5 maand blijven leveren. Volgens de KNMP zullen de tekorten dan met een kleine 60 procent afnemen, dat zal zorgen voor minder boze mensen aan de balies.

Volgens Hulshof hebben veel mensen gewoon te hoge verwachtingen. “We zijn geen Gorillas die binnen tien minuten de medicijnen thuis aflevert.”