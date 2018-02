Medialogica over veelbesproken aanrijding Stationsplein

Bij de aanrijding op 10 juni 2017 raakten zeven voetgangers, voornamelijk toeristen, gewond.



Uit uitgebreid politieonderzoek bleek dat er geen opzet in het spel was. De automobilist, een diabetespatiënt, was onwel geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. Het Openbaar Ministerie concludeerde in december ook dat er definitief geen sprake was van opzet.



Direct na de aanrijding was er veel achterdocht over het ongeval en het verhaal dat de politie hierover naar buiten bracht. Een deel van de twijfel ontstond nadat bekend werd dat de man van Marokkaanse komaf is. Er werd gesuggereerd dat hij onwel was geworden doordat hij meedeed aan de Ramadan.



Achternaam

Het Openbaar Ministerie zegt dinsdag in Medialogica dat dat niet het geval was, melden de programmamakers. Een medisch deskundige constateerde dat de chauffeur op de dag van de aanrijding gewoon had gegeten.



Onder meer Geenstijl vroeg zich af of de vastentijd een rol speelde in het ongeluk. Het weblog publiceerde bovendien eind augustus de precieze identiteit van de bestuurder.



Adjunct-hoofdredacteur Bart Nijman zegt daarover in de uitzending van Medialogica dat het achteraf beter was geweest de achternaam van de man niet te melden. Later liet Geenstijl de volledige naam wel weg.



De uitzending 'Aanrijding of aanslag?' van Medialogica is dinsdag om 22.55 uur te zien op NPO 2.