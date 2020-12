Medialab van omroep Avrotros vertrekt uit VondelCS

Beeld ANP

Volgens de omroep is het vanwege de centralisatie van de NPO en ‘mediawettelijke bepalingen’ niet langer rendabel om het pand aan het Vondelpark aan te houden, naast het kantoor dat in Hilversum. In Vondel CS zijn momenteel ook het Amsterdam Dance Event en filmmaatschappij Levitate Film gevestigd. Ook dient het pand, waar voorheen het Filmmuseum gevestigd was, als opnamestudio voor diverse televisieprogramma’s. Tot mei 2019 zat ook een deel van de redactie van AT5 in VondelCS.

Na het vertrek van Avrotros zal de gemeente, die eigenaar is van het pand, op zoek moeten naar een nieuwe huurder.